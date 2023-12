Mercato Juve, svolta per il colpo a gennaio: assist dal Las Palmas

Mercato Juve, arriva una svolta importante per il primo colpo nella sessione di gennaio. Massimiliano Allegri si prepara, dunque, ad esultare dal momento che la trattativa adesso può arrivare davvero ad un punto nuovo, conoscendo una accelerata. L’assist per questo affare arriva in maniera sorprendente dal Las Palmas. Le ultime a riguardo.

La Juventus in maniera del tutto inattesa si ritrova in piena lotta per lo Scudetto. Al netto del deludente ed amaro pareggio di ieri in casa del Genoa, la compagine allenata da Massimiliano Allegri si sta giocando il titolo punto a punto con l’Inter. La squadra, però, per continuare a restare al top, ha bisogno di innesti a gennaio. La dirigenza ne è consapevole ed è pronta investire, consapevole però del fatto che le risorse finanziarie sono davvero limitate. Si cercano, per questo motivo, profili pronti per l’uso ma che abbiano dei costi contenuti. In tal senso, arriva una svolta importante per il primo colpo della sessione invernale.

Mercato Juve, svolta per il primo colpo invernale

Come detto, le risorse economiche per il club bianconero sono ridotte all’osso anche dalla mancata partecipazione alle coppe europee. A gennaio qualcosa arriverà, ma si ricercano profili a basso costo. Ed in tal senso arriva una svolta importante.

La Juventus, per rinforzare la linea difensiva, ha messo nel mirino da tempo Mario Hermoso. Il difensore dell’Atletico Madrid si libererà a zero questa estate, ma potrebbe partire, anche per una cifra bassa, già a gennaio. Per questo arriva una svolta. I colchoneros hanno aperto a questa eventualità dal momento che, secondo “Todofichajes.com“, è già alla ricerca del suo erede. Nel mirino ci sarebbe, infatti, Saul Coco del Las Palmas.

Mario Hermoso alla Juventus, assist dal Las Palmas

Difensore centrale di piede mancino, ha dimostrato in carriera di poter agire anche da terzino sinistro con ottimi risultati. Classe 1995, è un giocatore di grande esperienza e di sicura affidabilità, che sarebbe una pedina a dir poco utile per Allegri. Ed ha anche un discreto vizio del gol. In estate si libererà a parametro zero, ma potrebbe essere ceduto già ora per incassare qualcosa. In tal senso i colchoneros hanno messo nel mirino Saul Coco del Las Palmas, che a sua volta non si opporrebbe alla sua partenza. Insomma, la strada per la Juventus per Mario Hermoso potrebbe spianarsi a breve.