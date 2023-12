Sorpresa Inter, Inzaghi nel mirino: annuncio improvviso

Nonostante l’Inter stia viaggiando ad alti ritmi in campionato ed abbia conquistato gli ottavi di Champions League, Inzaghi è stato criticato.

In piena lotta scudetto con la Juventus e con gli ottavi di finale di Coppa Italia in tasca, l’Inter è pronta ad affrontare questa fine di 2023 per cercare di confermare quanto di buono fatto in questi primi mesi stagionali.

Simone Inzaghi sembra avere completamente in mano la propria squadra e sta riuscendo a proporre sempre un calcio propositivo nonostante in più di qualche caso, per necessità o per scelta, abbia cambiato gli interpreti in campo. Proprio la gestione della rosa però è costata qualche critica al tecnico dell’Inter, in particolare per le sfide contro Udinese in campionato Real Sociedad in Champions League. Un turnover che non ha convinto tutti e sui social più di qualcuno lo ha fatto notare.

Il giornalista napoletano Umberto Chiariello ha aspramente criticato la gestione delle ultime due sfide da parte dell’allenatore dell’Inter. Il tecnico infatti ha lasciato in campo per tutta la sfida diversi titolari contro l’Udinese anche quando la gara era ampiamente decisa. Diversa invece la scelta per la partita di Champions League con alcuni perni fondamentali lasciati in panchina.

Inter, critiche sui social alla gestione del turnover di Simone Inzaghi

Tramite il proprio profilo X, Chiariello ha così commentato le scelte di Inzaghi, attirandosi diverse simpatie ma anche a sua volta un bel po’ di critiche. Il tweet incriminato ha avuto un discreto riscontro, anche perché non usa mezzi termini.

“L’Inter quest’anno vincerà probabilmente il campionato in carrozza – anticipa Chiariello nel suo post – Proprio per questo, caro Inzaghino, poiché alla fine del primo tempo con l’Udinese vinci 3-0, togli Miki, Lautaro e Thuram e metti Frattesi e gli altri due attaccanti e nella gara decisiva per il primo posto nel girone di Champions League – che è molto importante per il futuro in Coppa – metti i titolari. Invece fai il contrario. Ma che turn over è? Lo fai con la Real Sociedad e non con l’Udinese? Bah! Non capirò mai la logica di certi allenatori”.

Lo 0-0 contro la Real Sociedad rischia di pesare molto in casa Inter in ottica ottavi di finale di Champions League. Il secondo posto nel girone espone i nerazzurri alla possibilità di trovare una big europea sul proprio cammino in vista della fase ad eliminazione diretta.

Lunedì prossimo ci saranno i sorteggi che renderanno nota la prossima avversaria dell’Inter in Champions League con gli spauracchi che si chiamano Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Più morbido potrebbe essere il Borussia Dortmund che ha eliminato il Milan.