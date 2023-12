‘Benedizione’ di Ibra: è pronto a sostituire Pioli

L’avvento di Zlatan Ibrahimovic come ‘Senior Advisor’ del club rossonero potrebbe portare ad un clamoroso cambiamento

11 dicembre 2023. Il giorno di quello che è stato già ribattezzato come l’Ibra-ter, il terzo viaggio – che tutti i tifosi rossoneri si augurano possa essere straordinario come i primi due – del campione svedese al Milan.



Se le prime due esperienze erano state fatte in veste di calciatore, col bottino di due scudetti conquistati sul campo, questa avventura vedrà il totem svedese come uomo dietro una scrivania, ma non solo.

Sebbene non sia ancora totalmente chiaro di cosa effettivamente si occuperà lo scandinavo nel suo ruolo di figura comunque molto vicina a Gerry Cardinale, sono insistenti le voci che vorrebbero Ibrahimovic molto attivo in un processo decisionale che forse aspettava proprio la sua venuta per essere sbloccato.

Stiamo parlando, inutile girarci troppo intorno, delle tante chiacchiere che si fanno attorno alla figura di Stefano Pioli, che con la vittoria al St. James’ Park di Newcastle – e la relativa qualificazione per lo meno all’Europa League – avrebbe di fatto salvato la sua panchina. La fiducia intorno al tecnico parmigiano appare però ancora legata ad un filo. Il distacco in campionato e l’eliminazione dalla Champions League sono delle ombre che ancora aleggiano pesantemente sulla testa dell’allenatore.

Ibra lo fa fuori, Abate in rampa di lancio

Da più parti, nell’ambiente rossonero, si parla di quale sarà il primo atto di Ibrahimovic nell’esercizio del suo ruolo. E sono in molti a credere, tra il serio ed il faceto, che lo svedese sia stato chiamato proprio per dare il benservito a Stefano Pioli.

Per mentalità, cultura imprenditoriale e abitudini, Gerry Cardinale non sarebbe molto propenso a cambiare in corsa la guida tecnica della squadra. L’aria a Milanello si starebbe però facendo pesante.

Il giudizio di Ibra è tenuto in grande considerazione dall’italo-americano, che in ogni caso darebbe l’ok solo ad una soluzione interna. Un profilo già inserito nell’organigramma del club. E che guarda caso è grande amico di Ibra. Il candidato numero uno alla successione immediata di Pioli si chiama Ignazio Abate, il brillante tecnico della Primavera già accostato alla panchina dei grandi dopo la sconfitta del Milan con l’Udinese.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile avvicendamento tra i due già dopo la gara dei rossoneri col Monza. Se il Milan fallisse l’appuntamento con i tre punti, l’ombra di Abate si farebbe sempre più pressante sulle spalle di Pioli.