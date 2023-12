Rinnovo Osimhen: cos’è successo nell’ultimo incontro – SKY

Ultime notizie di calciomercato che riguardano il rinnovo di Victor Osimhen pronto anche a dire addio il prossimo anno nonostante il nuovo accordo che troverebbe con gli azzurri.

Situazione difficile questa da gestire ora per il Napoli che vuole provare a trovare il miglior accordo possibile in vista del prossimo anno. Perché la società sta cercando di capire come chiudere al meglio l’operazione per far felici tutti.

Ci sono delle novità importanti riguardo quella che sarà la scelta del calciatore e della società, che di comune accordo hanno sondato il terreno e capito come si potrebbe arrivare ad una soluzione che accontenterebbe tutti.

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, le ultime da Sky

C’è un contratto di Osimhen in scadenza 2025 che fa tremare il Napoli e i suoi tifosi che già sanno che presto diranno addio al proprio bomber in un modo o nell’altro. Il capocannoniere dello scudetto della passata stagione è ormai pronto ad una nuova sfida e tutto può avvenire proprio nel 2024 nonostante l’importante accordo che andrà a firmare presto con un rinnovo di contratto.

E’ dalla redazione di Sky Sport che arrivano aggiornamenti su quello che può essere il rinnovo di Osimhen con il Napoli in queste prossime ore. L’intenzione è quella di andare a chiudere un accordo proprio in questi giorni di Natale per regalare ai tifosi del Napoli un po’ di tranquillità riguardo l’operazione e il futuro con il bomber azzurro.

Rinnovo Osimhen Napoli: clausola e contratto

Il Napoli è pronto a rinnovare con Osimhen dopo che è tornato a segnare con Mazzarri in panchina. Il giocatore nigeriano è pronto a dire sì alla società di De Laurentiis dopo quello accaduto nell’ultimo incontro con il suo agente Roberto Calenda. Le parti sono riuscite ad arrivare ad un accordo per accontentare tutti.

De Laurentiis ha già detto sì all’agente di Osimhen per il rinnovo col Napoli alle condizioni dettate dal nigeriano. Si tratta di un prolungamento di un altro anno (fino al 2026, ndr) rispetto l’attuale contratto che è in scadenza 2025. Questo con uno stipendio da star a 10 milioni di euro a stagione e l’inserimento di una clausola a 130 milioni.

Cessione Osimhen: tutto già stabilito, va in Premier

Tutto questo perché così De Laurentiis taglia fuori definitivamente le avversarie in Italia che pensavano di acquistare Osimhen e sarà solo una sfida in Premier League dove ha sempre sognato giocare Osimhen. Per lui pronti 12-13 milioni di stipendio a stagione e con il Napoli che sarà accontentato la prossima estate visto che qualcuno arriverà con 130 milioni per prenderlo.