Addio Roma, il Milan può farlo firmare subito: c’è la clausola

Un cambiamento non previsto, ma che potrebbe realizzarsi già a gennaio: il Milan è pronto a far firmare il contratto al giocatore, niente più Roma.

I trasferimenti che avvengono durante la sessione di calciomercato di gennaio sono pressoché motivati dall’insoddisfazione di alcuni giocatori per lo spazio che stanno ottenendo in rosa piuttosto che da necessità di scadenze contrattuali imminenti. Il Milan tiene sott’occhio più situazioni e ne avrebbe trovata una che fa al suo caso. In qualche modo riguarda anche la Roma, che resterà scontenta.

Secondo le informazioni che riferisce ‘SKY Sports Deutschland’, la società rossonera starebbe riflettendo su Piero Hincapie del Bayer Leverkusen, il quale non è contento dello spazio che fino a questo momento gli sta riservando Xabi Alonso. La squadra sta vivendo una straordinaria stagione da prima in classifica, ma nonostante ciò a livello personale l’ecuadoriano non riesce a distrarsi dal pensiero che per lui non ci sia considerazione nelle rotazioni difensive o almeno non come si aspettava al suo arrivo in squadra.

Il Milan osserva il difensore classe 2002 in realtà da tempo e lo stesso fa la Roma. Entrambe anche a causa degli infortuni nel reparto arretrato cercherebbero un altro giocatore per la difesa e fa gola proprio il calciatore che si disimpegna in Bundesliga. La meglio potrebbero averla i rossoneri.

Il Milan beffa la Roma e corteggia il difensore della Bundesliga

Pare che lo stesso Hincapie, consapevole di avere diverse opportunità fra le quali scegliere, stia spingendo per una cessione anticipata. Il Bayer Leverkusen ha intrattenuto qualche conversazione con alcuni club, fra cui in prima fila il Liverpool e poi le due italiane.

L’idea dei tedeschi sarebbe quella di non cedere il sudamericano, di sicuro non a gennaio. Sia Tapsoba che Kossounou, infatti, partiranno per la Coppa d’Africa quindi sarà importante poter contare su Hincapie.

Ciò rende difficile una trattativa fra due settimane, ma a giocare in favore – si fa per dire – di Milan e Roma c’è una clausola rescissoria che lascerebbe poca voce in capitolo ai tedeschi. Per poter acquistare l’ecuadoriano bisognerà sborsare i 70 milioni di euro previsti dall’accordo.

Una cifra decisamente fuori dalla portata delle due italiane, mentre il Liverpool potrebbe avere meno remore nel versarla. Al momento il Leverkusen punterà tutto sull’elevata richiesta per ciò che concerne i club interessati e il primato in classifica per spingere d’altro canto il difensore a concludere la stagione in Bundesliga, ma tutto è possibile.