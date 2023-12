Calciomercato, Gnonto in Serie A: scelta fatta, destinazione in vista di Euro 2024

L’annuncio è arrivato in serata in merito alla scelta fatta da Wilfried Gnonto, calciatore italiano pronto a salutare l’Inghilterra.

Tra le idee per il futuro di un club in Italia, c’è quello che porta al colpo Gnonto che dopo aver impressionato nelle volte che è stato chiamato da Roberto Mancini, ormai in passato e con la Nazionale azzurra, è riuscito a ritagliarsi uno spazio in Inghilterra, trasferendosi dallo Zurigo al Leeds.

I tempi al Leeds però sembrano essere finiti per Willy Gnonto perché sarebbe al capolinea la sua esperienza con il club inglese che, in Championship, si trova in questo momento al terzo posto, lontano di ben 10 punti dalle prime due della classe, a pari merito con 52 punti in classifica.

Calciomercato: scelta fatta da Gnonto, l’annuncio in serata

Il calciatore italiano resta tra i più interessanti tra i prospetti per il futuro della Nazionale azzurra, con il Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, che fa molta attenzione a quello che sarà il continuo della sua stagione. E lo farà in particolar modo se compirà il grande salto in Serie A, in una delle big del calcio nostrano.

Come annunciato dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Wilfried Gnonto avrebbe deciso di cambiare agente.

Cambio agente e futuro in Serie A: le ultime su Wilfried Gnonto

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, sono primi passi quelli di Wilfried Gnonto per il ritorno in Italia e per giocare in Serie A. La scelta di cambiare agente, probabilmente per aprire nuovi dialoghi sulla richiesta di cessione, perché Gnonto pare non essere intenzionato a continuare la sua stagione in Championship.

Gli accordi contrattuali di Gnonto con il Leeds vedono la scadenza degli stessi, fissata al 30 giugno 2027. Pertanto, sul classe 2003, dovrà esserci apertura sulle cifre che ad oggi, per le richieste eccessive avanzate dal Leeds, non hanno ancora permesso ai club di Serie A di mettere le mani sul cartellino del giocatore italiano. Nelle intenzioni di Gnonto, più volte manifestate, ci sono quelle di voler giocare in Serie A.

Gnonto in Serie A: le ipotetiche destinazioni

In un prestito con opzione di riscatto, a cifre ben precise da fissare, Wilfried Gnonto è la scelta in Serie A. Lui vorrebbe giocare in Italia e ci sono due o tre club pronti a puntare su di lui. Per la lotta Scudetto, l’Inter potrebbe provarci, sostituendo così un’altalenante Sanchez – per le prestazioni fornite -, proprio col giovane ex interista. E sullo sfondo, ma con un ruolo più centrale tra i titolari nell’immediato, anche l’ipotesi Fiorentina e Atalanta.