Disastro alla Juve, è bufera: “Venduto a giugno”

Juventus che sta disputando un ottimo campionato, ma i singoli non sono tutti all’altezza: per un bianconero si materializza l’addio

Èstata una frenata inattesa, per la Juventus, quella contro il Genoa. Un pari per 1-1 a Marassi che ha rallentato l’andamento dei bianconeri e complicato la rincorsa al vertice, con l’Inter che adesso ha la prima chance per allungare in maniera decisa portandosi a quattro lunghezze di vantaggio in caso di vittoria contro la Lazio.

E dire che per la squadra di Allegri le cose si erano messe anche piuttosto bene, con il gol su rigore di Federico Chiesa a siglare il vantaggio e a materializzare lo scenario tattico preferito, potendo gestire il punteggio e affidandosi a una fase difensiva tornata granitica. Ma il Genoa, autore di una partita coraggiosa, non si è arreso e Gilardino, inserendo la terza punta, ha pescato il jolly, trovando con Gudmundsson il pari al termine di una azione tambureggiante. Questa volta, la Juventus non è riuscita a fare sua l’intera posta in palio e adesso riflette sul da farsi.

Il cammino fin qui resta dal punto di vista dei risultati assolutamente positivo, nessuno probabilmente immaginava una Juventus così in alto in classifica a questo punto del torneo. Per la lotta scudetto, però, servirà qualcosa in più che dovrà arrivare dal mercato, per dare ad Allegri maggiori alternative e qualità per poter contendere il titolo sulla lunga distanza all’Inter, che dispone di un roster sicuramente più profondo.

Juventus, pazienza finita con Kean: chiesta la cessione a gran voce

Al tempo stesso, in casa Juventus c’è qualcuno che sembra aver esaurito il suo tempo e potrebbe dire addio a fine stagione. Moise Kean è stato sostenuto da Allegri specialmente ad inizio stagione, con alcune prestazioni positive elogiate dal tecnico livornese. Dal punto di vista dei numeri, però, il suo rendimento non è stato all’altezza delle attese, con appena tre gol in tutto l’anno solare.

Uno score sottolineato su ‘X’ dal giornalista Graziano Campi, come commento a margine dell’infortunio che terrà il giocatore lontano dal campo per circa un mese. Diversi sostenitori della Juventus hanno commentato a propria volta il post, spiegando come a loro parere per Kean alla Juventus non ci sia più posto: “E’ il più sopravvalutato di sempre”, “Per Vaciago il problema sono Chiesa e Vlahovic”, “Questo per gli allegriani sarebbe un centravanti straordinario”, “Va venduto a giugno per fare plusvalenza e prendere un attaccante top”.