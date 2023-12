In prestito all’Inter, il colpo si farà

L’Inter studia il nuovo colpo per la fascia destra, e iniziano a girare i primi nomi. Ecco cosa potrebbe accadere da qui a gennaio

L’Inter ha bisogno di alcuni rinforzi nel mercato invernale, specialmente nelle zone colpite dagli infortuni. Uno di questi ultimi ha obbligato la società a trovare un nome nuovo per la fascia destra. Inzaghi ha chiesto un colpo su quella fascia per evitare problemi nella corsa scudetto. Ecco cosa sta succedendo in chiave mercato e le prossime mosse dei nerazzurri.

Il lungo stop di Cuadrado ha messo in allarme l’ambiente Inter, che adesso ha l’intenzione di rimediare all’infortunio del colombiano con un nuovo innesto a gennaio. Servono colpi a costi bassi, e si pensa all’idea del prestito.

La società ha iniziato a sondare i primi nomi, e arrivano nuove certezze da Ausilio, che ha promesso un sostituto di Cuadrado ai tifosi interisti. Scopriamo i primi nomi cercati dalla dirigenza e le probabili formule di trasferimento per il futuro esterno destro di Simone Inzaghi.

Inter alla ricerca di un esterno destro: il prestito si può fare, via al toto-nomi

Dopo la notizia sull’operazione in Finlandia di Juan Cuadrado, i tifosi hanno appreso i tempi di recupero dell’ex Juve: tra i 3 e i 4 mesi di stop, troppi per l’Inter che ha bisogno di continuità in Serie A e in Champions. Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky per il calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rassicurando i tifosi nerazzurri: “L’Inter sa bene che un giocatore va preso ed i nerazzurri, in questo senso, si stanno già muovendo. Il colpo si farà.”

Alle parole di Di Marzio si sono aggiunte anche le recenti dichiarazioni di Piero Ausilio, dirigente interista, che ha confermato le voci sulla ricerca di un nuovo esterno nel mercato invernale. L’Inter inizia a muoversi per il prossimo colpo, ma ha uno spazio di manovra piuttosto limitato. La società infatti sta cercando un nome a basso costo, con un possibile prestito fino a fine anno (ed eventuale riscatto) o prendendo uno dei futuri parametri zero in anticipo, a prezzo di saldo.

Nelle ultime ore è iniziato il giro di notizie sui possibili nomi scelti dall’Inter, con l’opzione Tiago Djalò che potrebbe diventare molto d’attualità. Il 23enne portoghese è un elemento sicuramente più difensivo che sa giocare in entrambe le fasce ed è in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Inserendo un profilo del genere ci sarebbe la possibilità di avere un braccetto difensivo in più e “liberare” definitivamente Darmian, che diventerebbe quindi la prima alternativa a Dumfries. Altra soluzione low-cost potrebbe essere quella di Manuel Lazzari, che nella Lazio di Sarri è tutt’altro che imprescindibile ed è sicuramente più adatto ad un centrocampo a 5 che non a una difesa a 4. Prestito difficile ma non impossibile.

L’ultimo nome preso in considerazione dalla dirigenza è quello di Tajon Buchanan, esterno canadese del Club Brugge. Vale circa 10-15 milioni di euro, essendo un esterno molto offensivo potrebbe ricalcare un po’ le caratteristiche di Cuadrado e piace molto anche al Manchester City. Nel suo caso il prestito potrebbe essere anche un’ipotesi realistica da percorrere, ma solo con un obbligo di riscatto a corredo.