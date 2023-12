Ribaltone in panchina: esonero ufficiale, il nuovo tecnico è spagnolo

Arrivano aggiornamenti di calciomercato riguardo la scelta della società che ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore.

Cambio di allenatore per il club che ha deciso di prendere un tecnico spagnolo.

Calciomercato: esonero ufficiale, c’è l’annuncio sul nuovo allenatore

Quique Sanchez Flores è ufficialmente il nuovo allenatore del Siviglia.

I media spagnoli lo avevano anticipato e la scelta del club andaluso è effettivamente ricaduta sull’ex tecnico del Watford, che ha siglato un contratto sino al 2025. Per gli spagnoli, si tratta della terza guida tecnica stagionale dopo Mendilibar (esonerato ad ottobre) e Diego Alonso (esonerato nel weekend).

Siviglia, Quique Sanchez Flores nuovo allenatore: comunicato ufficiale

“Abbiamo raggiunto un accordo per Quique Sánchez Flores come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2025. Enrique Sánchez Flores (Madrid, 02/02/1965) si unisce dopo il licenziamento di Diego Alonso sabato scorso.

Sánchez Flores ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2009, guidando la squadra giovanile del Real Madrid, un club in cui era stato precedentemente un giocatore prima di ritirarsi al Real Saragozza. Ha giocato anche per il Valencia CF e ha vinto 15 presenze in nazionale. I suoi primi ruoli da allenatore sono stati al Getafe, al Valencia e al Benfica. Ha ottenuto il suo primo titolo con il club portoghese vincendo la Coppa di Lega nel 2009. Durante le sue successive due stagioni all’Atlético de Madrid ha vinto una UEFA Europa League e una Supercoppa UEFA. Nello stesso anno, il 2010, ha anche raggiunto una finale di Copa del Rey, perdendo contro il Siviglia.

All’Al-Ahli ha vinto una Coppa di Lega e una Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, e con la seconda ha vinto anche una Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Nella stagione successiva – 2014/15 – Quique è tornato al Getafe per un breve periodo e poi si è trasferito al Watford per una stagione prima di tornare all’RCD Espanyol Nel 2019/20 ha allenato lo Shanghai Shenhua, squadra della Chinese Super League, e poi il Watford. La sua esperienza più recente è stata in Spagna al Getafe, che ha allenato tra il 2021 e il 2023, supervisionando 66 partite.

Dirigerà il suo primo allenamento questa sera prima di affrontare la sua prima partita contro il Granada a Nuevo Los Cármenes”.