Lazio: altra lite con Sarri, la reazione del club

Momento complicatissimo per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo una crescita importante negli ultimi due anni ora vive una situazione delicata e difficile per i risultati che non arrivano.

Brutta vicenda quella che si è venuta a creare nelle ultime ore con un’altra lite che avrebbe portato l’allenatore a fare delle scelte pesanti il giorno di una partita così delicata. Perché adesso lo spogliatoio sembra remare contro il proprio tecnico.

Non sembra esserci pace per la Lazio quest’anno che continua a non avere un buon rendimento dal punto di vista di risultati e gioco. Continui alti e bassi della squadra biancoceleste che ora rischia seriamente il posto in Europa.

Lazio: sconfitta anche con l’Inter

Fischi di 50mila tifosi dell’Olimpico al termine di Lazio Inter finita con il risultato di 0-2. Un’altra partita dove non c’è stata la possibilità di ottenere una reazione da parte della squadra di Sarri che ha ottenuto un altro ko pesante visto quanto accaduto fino a questo momento in stagione.

Sono più le sconfitte che le vittorie quest’anno in campionato dopo non appena 16 partite giocate: 6 vinte, 3 pareggi e 7 sconfitte per la Lazio di Sarri che è in una crisi incredibile. Dopo aver raggiunto il secondo posto e la zona Champions League oggi si ritrova all’11esimo posto con soli 21 punti. Si è parlato tanto di dimissioni dell’allenatore o di una pesante scelta della società come quella di esonerare il tecnico.

Lazio: lite Sarri Luis Alberto

Dopo il caso Vecino alla Lazio (poi rientrato) c’è stata anche una lita con Luis Alberto da parte di Sarri che ha deciso quindi di far iniziare in maniera punitiva dalla panchina al talento spagnolo la gara tanto attesa Lazio Inter. Un altro problema del tecnico che non è più capace di tenere in mano lo spogliatoio e per questo motivo ora ci si aspetta una decisione.

La società deve intervenire e lo chiedono i tifosi che sono sempre stati al fianco del club in questi anni, ma quanto visto in questi primi mesi di stagione è davvero preoccupante. Sarri ha perso lo spogliatoio e ora deve provare ad ottenere una reazione con la sua Lazio.

Calendario Lazio: Sarri si gioca il futuro

Già nelle prossime due partite Sarri si giocherà il suo futuro nelle ultime due gare del 2023 contro Empoli e Frosinone. La permanenza sulla panchina della Lazio sembra ormai compromessa, così come il progetto.