Calciomercato Juve, c’è un problema: Giuntoli al lavoro

Calciomercato Juve, c’è un problema. Il pareggio di Genova contro i ragazzi di Alberto Gilardino ha evidenziato alcuni difetti dei bianconeri.

Era inevitabile che al primo passo falso, anzi al primo mezzo passo falso della Juventus, si levassero mugugni e commenti vari. Perché gli ‘eccessi’ fanno parte da sempre dei giudizi riguardanti i bianconeri, nel bene quanto nel male.

La partita di Marassi ha vissuto anche di decisioni arbitrali che hanno lasciato il solito codazzo di polemiche. Accanto ai presunti errori del direttore di gara, il pareggio di Genova ha mostrato, ancora una volta, alcune evidenti problematiche che sono presenti nell’organico bianconero.

“La rosa era stata pensata con due centrocampisti in più“, questo il concetto espresso soltanto pochi giorni fa dal direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna. I due centrocampisti ‘innominabili’ sono coloro che si sono resi responsabili di gravi leggerezze che hanno messo nei guai Allegri e la Juventus. E basta la pesante assenza di Adrien Rabiot contro il Genoa per mostrare la coperta corta dei bianconeri a centrocampo.

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un’opportunità per trovare almeno un profilo a centrocampo che sopperisca alla doppia mancanza. Spetterà pertanto a Cristiano Giuntoli valutare chi potrebbe essere il nome adatto alle attuali circostanze bianconere, sia tecniche che economiche.

Calciomercato Juve, c’è un problema da risolvere

Qualità ma anche quantità. A centrocampo occorre che la Juventus inserisca almeno un ulteriore tassello per ridurre il rischio di trovarsi in piena emergenza, come accaduto a Genova, soltanto per la defezione di un titolare.

Profilo di centrocampo da Juve cercasi. Giuntoli lo ha individuato. Forte, di esperienza ancorché giovane, ma costoso: Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Centrocampista centrale dotato di gran fisico ed ottima visione di gioco, rappresenterebbe il profilo ideale per l’attuale Juventus.

Il Bayern Monaco potrebbe entrare nell’ordine di idee di cederlo già a gennaio, ma per non meno di 35 milioni di euro. Un investimento importante che, probabilmente, non potrà essere aggirato da formule diverse, quali prestito con diritto di riscatto o altre. Occorrerà pertanto finanziare l’acquisto con una cessione. La più probabile ed imminente sembra quella dell’esterno mancino inglese, Samuel Iling Junior.

La Premier League soprattutto, con il Tottenham davanti al Brighton di Roberto De Zerbi, sembra essere davvero ad un passo dal riprendersi il classe 2003 bianconero. Anche l’altro giovane profilo della Juventus, Kenan Yildiz, rimane una possibilità del mercato in uscita bianconero, anche se Giuntoli la ritiene la soluzione ‘estrema’.