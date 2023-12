Calciomercato, colpo Soulé: firma subito, affare da 30MLN

Maria Soulé è senza ombra di dubbio una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di Serie A, e non è un caso che dopo sei gol in campionato sia diventato anche uno dei profili più ricercati in vista del prossimo calciomercato. Il Frosinone, dal canto suo, spera che gli accordi con la Juventus vengano rispettati e che l’argentino possa rimanere in Ciociaria almeno fino a fine stagione, ma a quanto pare i piani della Vecchia Signora sembrerebbero essere diversi.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero sembrerebbe essere disposto a cedere Soulé nel prossimo calciomercato, considerata anche l’importante offerta che nei prossimi giorni gli verrà recapitata.

Calciomercato, Soulé uomo mercato: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Matias Soulé nel prossimo calciomercato, senza ombra di dubbio ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club al mondo dopo un più che promettente inizio di stagione. Come già detto, a fronte anche di una salvezza non ancora raggiunta, il Frosinone spera di trattenere l’argentino fino a fine stagione, come da accordi, ma in queste ore starebbero circolando cifre folli che potrebbero portare la Juventus a valutare seriamente la cessione del classe 2003 già gennaio.

Ovviamente in merito a questo si attendono delle conferme, anche perché Soulé è un profilo sul quale la Vecchia Signora punterebbe tanto, ma si starebbero intensificando le voci secondo le quali il futuro del talento argentino sarebbe addirittura lontano dalla Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da La Stampa, il Southampton avrebbe come priorità assoluta per il prossimo calciomercato invernale Matias Soulé, giocatore per il quale sarebbe pronta un’offerta a dir poco faraonica, che potrebbe rappresentare per la Juventus non solo la svolta in vista di gennaio, ma anche un bivio importante difronte al quale prendere una decisione non è assolutamente semplice e scontato.

Juventus, il Southampton fa sul serio per Soulé: offerta pronta

Ad oggi il futuro di Matias Soulé è incerto, considerato il forte interesse del Southampton per il giocatore. Stando a quanto riportato da La Stampa, infatti, i Saints sarebbero pronti ad offrire alla Juventus ben 30 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo l’argentino, cifra che permetterebbe alla Vecchia Signora di far rifiatare un pò le casse e fare mercato, serio, a gennaio.

Ed è proprio per questo motivo che, qualora questa proposta fosse ufficiale, il club bianconero valuterà seriamente cosa farne di Soulé, che comunque rappresenterebbe essere il futuro di questa squadra. Da non sottovalutare quella che sarà la volontà del giocatore, che potrebbe senza problemi decidere di rifiutare la destinazione visto che il Southampton al momento merita in Championship, la Serie B inglese, e non in Premier League. Staremo a vedere.

Juventus: la cessione di Soulé sbloccherebbe un colpo da 90

Qualora Matias Soulé dovesse davvero essere ceduto per le cifre lasciate trapelare da La Stampa, la Juventus avrebbe i fondi necessari per investire su Mattia Zaccagni già da gennaio, nonostante le intenzioni di Giuntoli e dirigenza siano quelle di prendere l’esterno della Lazio o a parametro zero o in estate, quando la sua valutazione precipiterà vertiginosamente. Considerata la concorrenza creatasi sul giocatore, però, non è da escludere questo colpo a sorpresa qualora da parte della Juventus in caso di cessione di Soulé.