Esonero in Italia, adesso è ufficiale: la scelta sul sostituto

Ennesimo ribaltone sulla panchina del club italiano, la dirigenza ha deciso di affidarsi ad un tecnico esperto della categoria. Ecco tutti i dettagli riguardo questo ingaggio.

Una vecchia conoscenza, del calcio italiano, torna ad allenare in una piazza importante. Decisione ufficiale, da parte della società, riguardo l’esonero del tecnico. A seguito dell’ennesimo passo falso è arrivata la comunicazione del club sull’addio dell’allenatore. I dirigenti sono in trattativa per prendere il nuovo allenatore, che era stato esonerato nelle scorse settimane.

Sono ore decisive per quanto riguarda la trattativa relativa all’ingaggio del nuovo tecnico. Momento non facile per la società che ha investito ingenti somme di denaro, nel corso del calciomercato estivo 2023. I risultati, purtroppo, non hanno dato ragione al club che per questa ragione ha mandato via l’allenatore con l’amministratore delegato che ha rassegnato le sue dimissioni. Come spesso accade, in queste situazione, a pagare è sempre il mister che molto presto sarà sostituto da una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Calciomercato: scelto il nuovo allenatore, torna subito in panchina

Rivoluzione nel club italiano. Dopo l’enorme sacrificio della società, c’è stata la svolta in dirigenza con l’addio dell’amministratore delegato. Adesso si attende la decisione ufficiale riguardo la nomina del nuovo allenatore, dopo l’esonero del vecchio mister che è stato mandato via dal club.

A seguito dei recenti risultati negativi e una situazione in classifica diversa rispetto alle attese, la società ha preso in mano la situazione ed ha deciso di esonerare l’allenatore del Vicenza Aimo Diana. A seguito di ciò, sono arrivate le dimissioni dell’amministratore delegato del club Sagramola che è stato subito sostituto. La scelta è ricaduta su Werner Seeber, ex dirigente di Triestina, Sudtirol e Lecco. A differenza del suo predecessore, è stato nominato come direttore generale sottoscrivendo un contratto fino al giugno 2024.

Adesso i tifosi attendono la conferma riguardo l’arrivo al Vicenza dell’allenatore Stefano Vecchi. Esonerato in Serie B dalla FeralpiSalò, l’ex allenatore della Primavera dell’Inter è pronto a scendere di categoria ed allenare un nuovo club di Serie C.

Vicenza Vecchi, attesa sull’ufficialità: il mister è pronto a firmare

E’ il giornalista Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo il futuro allenatore del Vicenza. Attraverso il portale La Casa di C, il giornalista ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa che riguarda l’ex Primavera Inter. La dirigenza ha deciso di nominare come nuovo tecnico del Vicenza Stefano Vecchi: è lui il prescelto per sostituire Aimo Diano. Le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca, con le parti sempre più vicine al sì.