Hanno scelto De Zerbi: deve vincere la Champions

Roberto De Zerbi è sempre più appetito dalle big del grande calcio europeo: è lui il favorito per una delle panchine più prestigiose

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe scriversi in queste ore. Mentre in Inghilterra si continua a discutere di un possibile rinnovo con adeguamento del suo contratto al Brighton, il tecnico bresciano continua ad attirare le attenzioni di tutti i più grandi club europei.

E c’è anche chi sarebbe pronto a rompere gli indugi, puntando su di lui per un futuro glorioso, con un unico vero grande obiettivo: arrivare a vincere la Champions League.

Che l’ex tecnico di Benevento e Sassuolo sia piuttosto ambizioso non è un segreto. De Zerbi vuole vincere praticando il suo calcio, e vuole farlo ovviamente nei club che maggiormente sono in grado di sostenere la sua filosofia. Non a caso è stato per mesi accostato alla panchina del Manchester City come possibile erede addirittura di Guardiola.

Se i Citizens continuano però a essere ancora in buone mani, anzi nelle migliori, almeno fino al 2025, sono altre le squadre che potrebbero aver bisogno di un cambio di guida tecnica ben prima. E tra queste anche un club che sembra essere perfetto per le ambizioni e la filosofia del tecnico del Brighton.

Svolta nel futuro di De Zerbi: può vincere la Champions con questa squadra

Ovviamente le piste italiane per il futuro di De Zerbi non sono da escludere. Il tecnico bresciano resta il preferito non solo del Milan e del Napoli, ma anche della Roma in caso di divorzio da Mourinho. E piace non poco anche ad alcuni membri della nuova dirigenza juventina.

A livello filosofico, però, la panchina bianconera, per quanto ambiziosa e prestigiosa, sembra molto distante dal modo d’intendere il calcio dell’attuale allenatore del Brighton, al contrario di quella di un’altra big europea che invece farebbe carte false pur di portarlo a casa dalla prossima stagione.

È il Barcellona ad aver messo gli occhi su De Zerbi con maggior insistenza. Dopo il trionfale campionato dello scorso anno, Xavi non sta infatti riuscendo a confermare quanto di buono fatto vedere, e in questo momento i rapporti tra lui e la dirigenza catalana sarebbero ai minimi termini.

Lo dimostra il brutto finale del girone di Champions, con una sconfitta contro il modesto Anversa che ha macchiato il primo posto ottenuto dalla squadra blaurana. Ma lo dimostrano soprattutto le grandi difficoltà che il Barça sta avendo, da campione in carica, in Liga, dove è già parecchio distante non solo dal Real Madrid, ma anche dalla rivelazione Girona.

In questo momento un divorzio tra Xavi e il Barça a giugno, pur non essendo scontato, è decisamente probabile. E in quel caso il favorito per la successione potrebbe essere proprio De Zerbi, pronto a confrontarsi con un calcio diverso da quello inglese ma che potrebbe rivelarsi ancora più adatto alle sue idee. Con buona pace dei club italiani, che continueranno ad ammirarlo da lontano, come un sogno diventato d’un tratto irrealizzabile.