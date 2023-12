Inter: Inzaghi il colpevole, la Champions lo condanna

L’Inter di Simone Inzaghi è al primo posto in campionato avendo lasciato un segno importante in Serie A con tanti risultati decisivi e quasi tutti in trasferta anche nei big match, ma in Champions League è arrivato un secondo posto nel girone.

Una sorpresa negativa per i nerazzurri che non si aspettavano di non riuscire a battere la Real Sociedad nel match chiave per il primo posto in casa a San Siro, solo un pareggio e classifica chiusa a pari punti ma a favore della squadra spagnola che era meglio posizionata nelle altre finestre come differenza reti, gol fatti ecc.

Per questo motivo ora l’Inter nel sorteggio Champions degli Ottavi di Finale è stata estratta tra le squadre di seconda fascia e ha preso l’Atletico Madrid. Prima partita in casa e l’altra poi in trasferta, non sarà facile per il club allenato da Inzaghi.

Risultati Inter: Inzaghi criticato anche così

Simone Inzaghi e la sua Inter da inizio stagione hanno totalizzato 13 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in Serie A, mentre in Champions League 3 vittorie e 3 pari. Soltanto una sconfitta da inizio anno ed è arrivata per mano del Sassuolo che in rimonta ha battuto a San Siro la squadra nerazzurra. L’unico vero passo falso della squadra capolista che vuole puntare a vincere a tutti i costi di nuovo il campionato dopo due anni deludenti.

Ogni volta in molti aspettano un passo falso dell’Inter per poter criticare Inzaghi, eppure, anche così con una solo sconfitta ci sono dei pensieri negativi sull’attuale tecnico nerazzurro. Ora è colpa della Champions League e del cammino fatto nelle ultime partite.

Inter: Inzaghi vuole lo scudetto, Champions snobbata?

Al terzo anno di Inzaghi in panchina c’è grande voglia di tornare a vincere, soprattutto da parte dell’allenatore che vuole alzare per la prima volta lo scudetto e sente di poterlo fare con questa squadra. Al momento l’Inter va ad un ritmo scudetto ed è già a +4 dalla seconda classificata che è la Juventus, staccate le altre squadre.

Ci sono state critiche importanti nei confronti di Simone Inzaghi dopo il secondo posto nel girone di Champions League e le ultime due formazioni che sono state schierate con Benfica e Real Sociedad, che hanno portato a due pareggi visto che la priorità erano gli scontri diretti in campionato.

Formazioni Inter in Champions: Capello contro Inzaghi

Adesso anche uno storico ex allenatore dice la sua nei confronti di Simone Inzaghi e delle sue scelte. Si tratta di Fabio Capello che ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Si è capito dai cambi che Inzaghi ha fatto nelle ultime due partite di Champions League contro Benfica e Real Sociedad, che hanno condannato l’Inter al secondo posto. Da primi nel girone si poteva sperare in un sorteggio migliore”.