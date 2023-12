Riecco Chiellini, firma in arrivo: oggi è in sede, ruolo inedito per lui

Riecco Giorgio Chiellini per quella che è la notizia svelata dai colleghi di uno dei principali quotidiani in Italia.

Un nuovo ruolo per Chiellini fatto su misura per lui dopo il ritiro dal mondo del calcio che, a quanto pare, lo sta spingendo oggi verso la sua nuova avventura.

Sulle orme dei suoi ex compagni di squadra perché, dopo l’addio ai Los Angles FC e al mondo del calcio, appendendo così le scarpette al chiodo, Chiellini ha trovato una nuova strada che potrebbe partire da oggi. Proprio in giornata vivrà l’esperienza nella sede di un club in Italia e occhio a quella che potrebbe essere la firma imminente, con un ruolo ben preciso che gli verrà affidato, diverso totalmente da quello che lo ha sempre visto protagonista da leggenda vera e propria della Juventus e del calcio italiano.

Chiellini in sede: firma in vista, succederà oggi

È il giorno di Giorgio Chiellini, secondo quanto riportato da i colleghi de La Gazzetta dello Sport, con la sua presenza “ingombrante” e che accende luce su scenari futuri, all’interno della sede del club.

Quest’oggi si apre una nuova vita per Chiellini che, andando a far visita al club in questione, fa un ulteriore passo verso quella che sarà la sua seconda vita in campo dirigenziale, dopo quanto fatto sul terreno di gioco con la Juventus.

Oggi infatti, Giorgio Chiellini è presente alla Continassa e chissà che non vengano fuori i primi contatti per formalizzare quello che sarà il suo futuro alla Juventus: una firma che potrebbe arrivare tra non molto e che vedrebbe per lui un ritorno a casa dopo il periodo passato, da calciatore, a Los Angles.

Juventus, Chiellini arriva alla Continassa: è il suo giorno

Secondo quanto riferito dalla rosea, Giorgio Chiellini oggi è alla Continassa e potrebbero emergere i primi contatti per un suo futuro alla Juventus. Un ruolo inedito quello per l’ex difensore bianconero e della Nazionale che, da pochissimo tempo si è ritirato dal mondo del calcio, trovando ora la possibilità di godersi un’esperienza diversa. Un ruolo dirigenziale, ma affiancando Cristiano Giuntoli in una posizione dove prenderà spesso voce sia dentro che fuori l’ambiente Juventus.

Chiellini alla Juventus: che ruolo avrà in bianconero

Un po’ come nella posizione di Pavel Nedved, ex vice-presidente bianconero, ma non in un ruolo di questo calibro. Nell’idea della Juventus c’è quello di dare voce ad una figura così di spessore, ogniqualvolta ci sarà da presentarsi in rappresentanza della Juventus, in giro per l’Italia e per il mondo. Chiellini avrà un ruolo importante dentro e fuori la Juventus.