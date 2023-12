Sorpresa Inter: Inzaghi ha già il nuovo attaccante

L’Inter di Inzaghi può contare già su un “nuovo attaccante” in vista della seconda parte di stagione per la felicità di Inzaghi.

Un rullo compressore. Questo sta dimostrando di essere l’Inter in stagione: i nerazzurri hanno dato vita alla prima fuga scudetto del campionato e si sono assicurati il passaggio agli ottavi di Champions League.

Tutto gira a meraviglia nella squadra allenata da Simone Inzaghi che, nonostante abbia dovuto fare i conti con più di qualche assenza in questi primi mesi di stagione, ha sempre trovato la giusta quadra per far rendere al meglio i proprio uomini.

In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram sta facendo volare la squadra anche se le alternative (soprattutto per via degli infortuni occorsi) non stanno offrendo le giuste garanzie al momento. Il tecnico però, può sorridere per un nuovo attaccante a disposizione.

Calciomercato Inter, il nuovo attaccante è già in casa

Sanchez ed Arnautovic non stanno riuscendo a ritagliarsi il giusto spazio all’interno degli schemi di Inzaghi che però ha capito di poter contare in attacco anche su Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista è stato impiegato in più di un’occasione nel ruolo di seconda punta dimostrando di conoscere al meglio tutti i movimenti.

Un’alternativa importante per Simone Inzaghi che può fare ricorso all’armeno nei momenti in cui decide di far rifiatare Thuram e Lautaro. In attesa del completo recupero della miglior condizione fisica da parte di Sanchez ed Arnautovic, c’è quindi una nuova alternativa per il reparto offensivo. Nonostante ciò, l’Inter con ogni probabilità tornerà sul mercato a gennaio per sistemare l’attacco, a patto di trovare prima una sistemazione ad Alexis Sanchez.

L’esperienza internazionale e l’intelligenza calcistica dell’ex Manchester United e Roma sono fattori preziosi nell’Inter di Inzaghi che sta volando e non sembra intenzionata a porsi limiti in nessuna competizione. L’armeno poi è diventato un leader tecnico della squadra tanto da portare il club a proporre il rinnovo del contratto al centrocampista che dovrebbe firmare per un’altra stagione con l’opzione di prolungare fino al 2025.

L’inserimento di Calhanoglu davanti la difesa ha sganciato da impegni di contenimento l’armeno che è libero di far valere tutta la sua propensione offensiva in questa fase della stagione, risultando sempre decisivo in fase di attacco. Un giocatore del quale l’Inter non si vuole privare e per il quale vuole chiudere quanto prima il discorso rinnovo per non trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese ad inizio 2024.