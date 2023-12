Juve, Allegri contro Giuntoli: “Acquisto messo in stand-by”

Disaccordo in casa Juventus sulle strategie per il prossimo calciomercato: Giuntoli pronto a un acquisto, ma Allegri lo blocca

Per la Juventus, l’obiettivo delle prossime gare sarà chiudere al meglio il 2023, il più vicino possibile alla vetta, per poi presentarsi a gennaio con la possibilità di mettere a segno acquisti importanti sul mercato per provare a insidiare l’Inter capolista. I bianconeri fin qui hanno disputato un ottimo campionato, ottenendo risultati imprevisti alla vigilia, ma per aspirare al massimo serve qualcosa di più.

La squadra di Allegri è riuscita a massimizzare il suo rendimento con le solite armi, la compattezza difensiva e l’accortezza tattica. Dal punto di vista propositivo, mai particolarmente brillanti i bianconeri, se non in poche occasioni, ma tanto finora è bastato per posizionarsi al secondo posto in classifica.

Tuttavia, l’Inter in questo momento appare più forte e più completa e dunque, se a Torino vogliono sperare di ottenere qualcosa di più del piazzamento Champions, primo fondamentale obiettivo dell’annata, dovranno darsi da fare. Per Allegri, hanno sicuramente pesato una qualità complessiva della rosa buona ma non eccelsa e naturalmente le assenze, che hanno limitato le rotazioni.

Juventus, l’annuncio che spiazza sul mercato: “Allegri non è convinto”

In particolare, come sappiamo, la Juventus ha non poche difficoltà a centrocampo, dove il reparto è quasi ridotto all’osso per via delle defezioni impreviste di Pogba e Fagioli. Dunque, è verosimile che i primi interventi da parte della squadra mercato avverranno proprio in quella zona di campo. I nomi vagliati dal duo Giuntoli-Manna sono numerosi, ma su uno di questi non ci sarebbe accordo con Allegri.

Per il tecnico livornese, infatti, uno dei principali profili seguiti dal direttore sportivo suscita non poche perplessità. Parliamo di Kalvin Phillips, nome accostato con sempre più insistenza alla Juventus.

Al Manchester City, per lui non c’è spazio e Guardiola lo ha detto chiaramente. Il giocatore ex Leeds è sul mercato, Giuntoli e Manna mantengono i contatti in Inghilterra e potrebbero riuscire a strappare un prestito semestrale con compartecipazione da parte dei campioni in carica della Premier e d’Europa all’ingaggio.

Ma l’ostacolo principale, in questo momento, sarebbe proprio Allegri, secondo il giornalista Luca Momblano, che ai microfoni di ‘Juventibus’ ha dichiarato: “Il tecnico è molto scettico sul calciatore”. Da capire se queste perplessità svaniranno, se la società si imporrà sull’allenatore, o se alla fine la Juventus cambierà obiettivo.