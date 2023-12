Una stella di Serie A si accasa alla Juve, scambio da fantascienza

Novità sul futuro centrocampista della Juve. Spunta un nuovo nome dalla Serie A: Inter beffata, c’è lo scambio per prenderlo a gennaio.

Continua la ricerca di Cristiano Giuntoli per il nuovo centrocampista della Juve. Allegri ha bisogno di un nuovo nome il prima possibile, e il dirigente juventino sta sondando diversi nomi nel calcio europeo, anche da club importanti, per ottenere nuovi centrocampisti a basso costo o in prestito.

La pista Phillips è la soluzione più ‘comoda’, data la volontà del Manchester City di mandarlo in prestito fino a fine stagione. Giuntoli, però, sta cercando una mezzala che alzi il livello in mezzo al campo per il suo allenatore, e oltre a Koopmeiners sta puntando su un nuovo centrocampista emerso in questa stagione di Serie A. Ecco il nome e l’idea della Juve per acquistarlo a gennaio.

Il nuovo nome finito nel taccuino del dirigente juventino è quello di Andrea Colpani, centrocampista del Monza che con Palladino è esploso e si è affermato tra i migliori in Serie A nel suo ruolo. Il giocatore ex Atalanta è diventato uno dei ‘most wanted’ in campionato, con Juve e Inter interessate al suo cartellino e alle sue performance. La società bianconera vuole intavolare uno scambio ben definito: ecco i dettagli sulla trattativa e i nomi tirati in ballo.

Colpani cercato dalla Juve: idea scambio con il Monza, Giuntoli ci prova

Andrea Colpani è arrivato a Monza dopo il prestito biennale concesso dall’Atalanta (con annesso riscatto) precisamente nel 2022, al costo di 9 milioni di euro. Già nel giro della Nazionale con l’Under 21 e convocato con gli Azzurri a novembre, il centrocampista cresciuto con la Dea sta giocando un’ottima stagione, con 6 gol e 1 assist all’attivo in 16 partite di Serie A, confermando i dati delle scorse 2 stagioni (inclusa quella che ha portato il Monza alla promozione dalla Serie B).

Le sue performance hanno conquistato le big di Serie A, tra cui Inter e Juve, con quest’ultima particolarmente interessata data l’emergenza a centrocampo. Il valore attuale di Colpani supererà abbondantemente i 20 milioni di euro, ma l’intenzione dei bianconeri è quella di intavolare uno scambio con uno dei talenti presenti in rosa. Tra questi c’è Iling Junior, poco impiegato da Allegri e già in lista di sbarco, anche se per lui è più probabile che si muova qualcosa in Premier League.

Tra i profili scambiabili e graditi da Palladino ci sono anche Miretti, già corteggiato da Galliani nella scorsa estate ma con scarsi risultati, data la volontà del giocatore di rimanere in bianconero, e Nicolussi Caviglia, impiegato anche nell’ultimo Derby d’Italia per necessità ma disimpegnatosi comunque molto bene.

Il Monza stesso, però, non ha intenzione di perdere il miglior giocatore in rosa, specialmente a gennaio. Le parole di Galliani sono state chiare: “Il Monza non è un supermercato, non ho parlato con nessuno per Colpani e Di Gregorio. Non partiranno”.