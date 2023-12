“Forse del mare non gli interessa, preferisce la nebbia del nord”: De Laurentiis annuncia l’addio

Le parole di Aurelio De Laurentiis sono chiare e taglienti, in merito al calciatore che dirà addio al Napoli, per voce proprio del patron azzurro.

Al centro delle vicende di calciomercato, la situazione che vede protagonista uno dei simboli dello Scudetto vinto nella passata stagione e, a prendere voce, è il presidente azzurro che è sceso in campo di recente per cercare di risolvere la spinosa situazione che vive il giocatore in merito all’addio che si consumerà, a questo punto, al più presto.

“Forse preferisce la nebbia del nord”, dichiara apertamente Aurelio De Laurentiis, facendo riferimento all’addio che conferma e che ci sarà al Napoli, da capire quando, con destinazione in una delle rivali italiane, ai vertici in Serie A.

Calciomercato Napoli: l’annuncio di De Laurentiis sull’addio

Ha la valigia chiusa in mano probabilmente, uno dei simboli che resterà eternamente nella storia del Napoli, ma che è stato annunciato come possibile partente.

Le voci di calciomercato in casa Napoli vedono diversi dei propri volti noti, probabilmente a fine ciclo, dovendo dire così addio già nella finestra di gennaio – vedi Elmas – o solo a giugno.

A silurare uno dei suoi calciatori è Aurelio De Laurentiis che, in un’intervista concessa ad uno dei più importanti quotidiani in Italia, ha dichiarato che probabilmente, uno dei suoi calciatori, preferisce la nebbia del nord Italia, al contrario del sole e del mare di Napoli. Il riferimento, chiarissimo, è su Piotr Zielinski, che saluterà dunque il Napoli al più presto.

Mercato Napoli: Zielinski nel nebbioso nord Italia, le parole di De Laurentiis

Ha parlato il patron del Napoli, legandosi a diverse vicende che riguardano il calcio e il suo Napoli. Le parole che seguono, a Il Corriere dello Sport, riguardano l’addio di Piotr Zielinski al Napoli: “Con Zielinski stiamo attraversando dei discorsi, lui ha detto che voleva rimanere da noi al Napoli per tutta la vita. Ma tra dire il fare c’è di mezzo che lui, essendo un polacco, del sole e del mare gli può interessare sì, ma fino a un certo punto. Magari è pure abituato maggiormente ad altri contesti e preferisce di più la nebbia”. Riferimento, senza dubbio, alle voci che sono circolate su un suo approdo in una rivale di Serie A.

Ultime Napoli: la destinazione di Zielinski, a giugno

Secondo i rumors di mercato, Piotr Zielinski potrebbe essere indirizzato tra Inter o Juventus nella stagione che sarà, nel campionato 2024/2025. Più in nerazzurro che alla Juve, dove troverebbe Beppe Marotta che lo sta corteggiando da diverso tempo e che gli permetterebbe di guadagnare uno stipendio importante, dando a Simone Inzaghi un centrocampista di enorme livello da affiancare a Barella e Calhanoglu, probabilmente al posto di Mkhitaryan.