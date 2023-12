Conferma ‘ufficiale’: ecco il primo colpo del Milan

Ormai ci siamo, il calciomercato è pronto ad aprire i battenti ed il Milan è prossimo dall’ufficializzare il primo colpo.

Gli infortuni che hanno colpito il Milan in questa prima parte di stagione stanno portando la dirigenza rossonera a muoversi con anticipo sul mercato per provare a regalare i giusti rinforzi a Stefano Pioli.

Una vera e propria ecatombe quella che ha colpito la difesa del Milan in questa prima parte di stagione con i rossoneri che hanno dovuto fare a meno di Kjaer (tornato in campo per la sfida contro il Monza), Kalulu, Thiaw e Pellegrino per lungo tempo.

Il francese ed il tedesco non torneranno pienamente a disposizione prima di metà febbraio e la dirigenza sa di dover regalare colpi in entrata per quello che riguarda la retroguardia. Nel frattempo appare essere ad un passo il primo acquisto per gennaio.

Calciomercato Milan, arriva il primo colpo: conferma arrivata

Intervistato da Canal Sur, José Miguel Lopez Catalan, vice presidente del Betis ha di fatto confermato come sia vicino l’addio di Juan Miranda al Betis: il terzino sinistro è destinato a salutare la squadra spagnola già a gennaio. Non ha perso completamente le speranze di arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto, anche se le chance appaiono bassissime.

Il dirigente del Betis ha così analizzato il momento del terzino sinistro: “Miranda al Milan? Lui è un calciatore a cui vogliamo bene ed abbiamo avuto la gioia della Copa del Rey grazie ad un suo gol. Ha ricevuto diverse proposte da parte del club per rinnovare, ma per ragioni economiche o sportive ha deciso di non accettare. Si parla di Milan e Borussia Dortmund o di altre squadre spagnole per lui”.

Il vice presidente del Betis ha proseguito parlando dell’esterno basso: “Magari riusciamo a raggiungere un accordo con lui o magari riceverà una proposta con il doppio o il triplo di quello che gli possiamo offrire e deciderà di andare via”. La sensazione è che con il Milan le cose siano ben avviate con lo spagnolo pronto a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez in vista della seconda parte di campionato.

Un innesto importante per i rossoneri pronti a sistemare la propria fascia sinistra con l’arrivo del giovane spagnolo, mentre Florenzi tornerà ad essere la prima alternativa di Calabria o, in caso di necessità, una pedina di poter utilizzare anche a centrocampo come accaduto nella prima parte di partita contro il Monza di Palladino.

