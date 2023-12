Infortunio Lautaro Martinez: la tegola è durissima, i veri tempi di recupero

Tegola durissima riguardo Lautaro Martinez, calciatore che finisce probabilmente KO destando non poche preoccupazioni all’Inter e al suo allenatore.

È un week-end delicato quello che affronta l’Inter e il problema del Toro argentino potrebbe protrarsi fino al nuovo anno, con le condizioni fisiche dopo il suo infortunio che sono valutate giorno per giorno.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani ha svelato quelli che sono i veri tempi di recupero per l’infortunio di Lautaro Martinez, con i tifosi dell’Inter in apprensione per quanto sta accadendo ad Appiano Gentile, lì dove il problema muscolare, pare più serio del previsto.

Inter, infortunio Lautaro Martinez: tegola durissima dopo Bologna

Piove sul bagnato se si pensa che l’Inter non solo si è ritrovata eliminata dalla Coppa Italia, competizione che stava giocando da campione in carica dopo la vittoria ai danni della Fiorentina, nella passata stagione, ma ha perso praticamente pure Lautaro Martinez per infortunio.

Nei giorni che anticipano quella che sarà la sfida del week-end contro il Lecce, Tuttosport ha svelato quelle che sono le condizioni di Lautaro Martinez a seguito dell’infortunio all’inguine.

Stando alla stessa fonte, infatti, Lautaro Martinez potrebbe aver terminato il suo 2023, saltando così le prossime due sfide con l’Inter.

Inzaghi perde Lautaro per infortunio: e se l’avesse tolto prima?

Nella sconfitta col Bologna, maturata nel corso dei supplementari quando l’Inter era pure passata in vantaggio dopo l’errore dal dischetto di Lautaro Martinez, che si sarebbe poi infortunato successivamente, il problema al “Toro” argentino appunto. Quando ha sentito tirare, Lautaro ha subito indicato alla panchina che c’era qualcosa che non andava ed è probabile che le sue condizioni siano peggiorate giocando sullo stesso problema, forzando il muscolo sul quale oggi si svolgeranno gli esami strumentali, per comprenderne la reale entità della problematica. Probabilmente, pare di capire, che se Inzaghi l’avesse sostituito prima, si sarebbe contenuto quantomeno un problema che ora rischia di compromettere le prossime partite di Lautaro con l’Inter.

Inter, quando torna Lautaro? Ecco quali partite salta

Le prossime partite dell’Inter non vedranno, a quanto pare, protagonista Lautaro Martinez. A causa del suo infortunio, molto probabilmente, salterà la partita contro il Lecce. E poi è in dubbio per la gara contro il Genoa dove l’Inter, senza il suo principale calciatore del reparto offensivo di Inzaghi, rischia di perdere punti importanti per la lotta Scudetto contro la Juventus.