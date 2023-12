Lazio: via a gennaio, l’offerta è concreta

Se la scorsa estate aveva rifiutato importanti offerte di calciomercato ora Ciro Immobile è pronto a valutare un trasferimento in Arabia Saudita, perché può realmente andare via già a metà stagione.

Una situazione che potrebbe scatenare un cambio incredibile nel club biancoceleste pronto a svoltare il proprio progetto con lo stesso bomber che sembra intenzionato a dire sì ad un cambiamento.

Bisognerà mettere tutti d’accordo e c’è anche la possibilità concreta che si cambi in vista del mercato di gennaio che può portare quindi ad una rivoluzione interna da parte del club.

Calciomercato: Immobile via dalla Lazio a gennaio

Si riflette in casa Lazio con queste ultime settimane decisive per capire che tipo di futuro avrà Ciro Immobile che può seriamente dire addio a metà stagione. Il capitano e bomber storico della squadra biancoceleste sta vivendo una stagione piuttosto complicata e si valutano le possibilità di cambiare tutto per dare via ad un nuovo progetto. Si pensa a quello che può essere il sostituto dell’attaccante qualora dovesse accettare l’Arabia Saudita.

Ci sono delle novità che riguardano ora il futuro di Immobile che non andrà a giocare in altri club rivali della Lazio a gennaio o in estate, ma valuterà soltanto il possibile trasferimento in Arabia Saudita dove offrono grandi cifre ai giocatori che stanno decidendo di andare a giocare per gli sceicchi. Tra le varie possibilità ora spunta quella della pista dell’Al Ahli.

Immobile all’Al Ahli: è l’unica offerta concreta

Il futuro di Ciro Immobile è pronto a cambiare visto che è in bilico il futuro del giocatore. L’estate scorsa ci sono state Al Shabab e Al Waeda che hanno provato a convincerlo, ma dopo i continui rifiuti non sembrano intenzionate a formulare un’offerta ufficiale anche a gennaio. Per questo motivo ora l’unica pista concreta è quella che porta all’Al Ahli.

Adesso aumentano le possibilità che Immobile dica sì ai petrodollari in Arabia Saudita a gennaio, bisognerà attendere chiaramente l’ok della Lazio che attende qualcosa di ufficiale per capire anche come muoversi riguardo eventuali sostituti. Ci sarebbe l’Al-Ahli che vuole convincerlo con una maxi offerta.

Lazio: stipendio Immobile in Arabia Saudita, la scelta

Per Immobile ci sarebbero pronti 35 milioni annui ma da capire che scelta farà l’attaccante che può pensare di andare via solo in estate per evitare di mettere a rischio anche la convocazione per i prossimi Europei 2024.