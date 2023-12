Terremoto in Formula 1, decisione definitiva: è addio

In Formula 1 è stata presa un’altra decisione definitiva, la quale è stata comunicata cercando di spiegare anche le ragioni del grande cambiamento.

Dalle annate sportive trascorse s’impara. S’impara cosa fare, gli errori da non commettere e come migliorare le vetture, lo stile di guida e finanche il regolamento. Perciò sono state introdotte alcune novità. A partire da un divieto, al fine di evitare pericoli per la sicurezza dei piloti e metterli in sempre migliori condizioni, sopratutto dopo le polemiche in occasione degli ultimi Gran Premio d’Olanda e di Austria.

Si tratta dei fumogeni. Non sarà più possibile introdurli sugli spalti, sono stati vietati in tribuna. Una pratica che determinate frange di spettatori era solita portare avanti per manifestare supporto nei confronti di una determinata scuderia e/o pilota. Ma proprio questi si sono spesso lamentati a causa dei fastidi anche rispetto alla visione della pista che genera la coltre di fumo.

L’effetto scenico è indubbiamente apprezzabile, ma non vale la pena a giudicare dalle conseguenze. Al centro delle polemiche durante l’anno su tale argomento sono stati i fan ‘orange’ di Max Verstappen. I fumogeni da loro lanciati nel circuito in Olanda avevano generato problemi di visibilità in pista, sopratutto durante il giro di formazione e nelle ultime tornate verso il traguardo.

Formula 1, la decisione è ufficiale: l’annuncia la FIA

I primi provvedimenti sono stati presi già durante la stagione, anche perché ai fumogeni si era aggiunto il lancio dei bengala a Zandvoort. Ai tifosi fu vietato di portarli in tribuna, in attesa di una decisione più completa da parte della FIA, dopo averla sollecitata facendo appiglio sulla sicurezza. La questione è stata chiusa come ci si aspettava: dal prossimo campionato niente fumogeni, secondo la norma appena inclusa nel Codice Sportivo Internazionale sui prodotti pirotecnici.

A meno che partecipanti e spettatori siano stati autorizzati per iscritto dalla FIA, violeranno il regolamento se porteranno con sé materiale pirotecnico. Quindi, qualsiasi dispositivo che contenga “sostanze esotermiche o una miscela esotermica di sostanze progettate per produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno, o una combinazione di questi effetti, inclusi ma non limitati a razzi, fumogeni e fuochi d’artificio”. La categoria risulta essere piuttosto ampia, affinché non si cerchi di raggirare le regole con prodotti simili e affini. Il principio è lo stesso, e riguarda la sicurezza di coloro che saranno in pista.