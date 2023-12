Tutta “colpa” di Nadal, sono schizzati alle stelle

Nadal si è reso protagonista di un gesto che ha totalmente cambiato le carte in tavola: guai in vista per il pubblico!

Il prossimo ATP previsto a Brisbane sarà un evento di assoluta importanza per il tennis. La competizione in questione si terrà dal 31 dicembre al 7 gennaio 2024, con una lista di atleti che vale decisamente il prezzo del biglietto. L’edizione numero 250 è sempre più vicina, e gli appassionati non vedono l’ora di chiudere l’anno in bellezza e inaugurare quello nuovo altrettanto positivamente.

Nonostante sia una manifestazione sportiva su cui tutti nutrono grandi aspettative, ci potrebbe essere un piccolo ma grande inconveniente. Fin dal primo momento in cui è stata divulgata la entry-list per la competizione citata, tutti i tifosi sono letteralmente andati in visibilio. Leggere così tanti nomi iconici vicini tra loro ha suscitato negli appassionati un mix di emozioni, cosa che contribuirà già in fase anticipata all’hype per il grande evento.

Berrettini, Rune e Dimitrov sono soltanto alcuni dei nomi più attesi in assoluto. Ma c’è anche un altro nome per cui centinaia di persone spenderebbero fior di quattrini, cosa che effettivamente potrebbe accadere. Nessuno si vorrà infatti perdere il ritorno di Rafael Nadal.

Nadal cambia le carte in tavola: ecco perché

Dopo le evidenti preoccupazioni sui suoi tempi di recupero, sembra che il tennista spagnolo sia pronto per compiere il suo ritorno in splendida forma. Nonostante ciò, gli addetti ai lavori hanno ridimensionato molto lo status attuale dell’atleta. Tra questi figura infatti Boris Becker, ex tennista, il quale ha rivelato come Nadal “non avrà chissà quali aspettative”, essendoci altre priorità all’orizzonte.

Ma per quanto le Olimpiadi e il Roland Garros possano essere molto più prestigiose, sarà pur sempre una grossa occasione di riscatto. La comparsa del suo nome nel tabellone ha fatto schizzare i prezzi dei biglietti alle stelle, mettendo in difficoltà coloro che speravano di poter assistere all’evento ad un prezzo vantaggioso.

Il primo giorno di competizione costerà circa 70 dollari australiani, passando poi per 90 dollari come cifra da spendere per il primo dell’anno. La finale maschile arriverà a costare addirittura ben 240 dollari. L’effetto provocato dalla “Rafa mania” è più che palese, con forti ripercussioni sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista economico.

Le cifre riportate sono una prova significativa di come più passa il tempo, più il prestigio dello spagnolo non subisca alcun calo. Indubbiamente un’ottima strategia da parte degli australiani, i quali hanno utilizzato il fenomeno classe 1986 come nome di punta dell’evento.