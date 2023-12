Calciomercato: ecco la destinazione di Samardzic, c’è l’annuncio del ds

Quale sarà il futuro di Samardzic? C’è l’annuncio del direttore sportivo dell’Udinese Balzaretti.

Nuova avventura a gennaio per il trequartista serbo? Ecco tutti i dettagli in merito alla possibile cessione di Samardzic nel corso del calciomercato di gennaio 2024. La situazione in classifica non aiuta i friulani che vorrebbero tenere il calciatore ma davanti a determinate offerte la situazione potrebbe cambiare.

Avvio di stagione altalenante per il giocatore che ad oggi non ha ancora trovato la giusta continuità. Complice anche le voci di mercato, ci sono ancora tante aspettative sul trequartista dell’Udinese.

Calciomercato: annuncio sul futuro di Samardzic

Il mercato di gennaio 2024 sarà decisivo riguardo la prossima destinazione di Samardzic. Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni relative al Napoli che, dopo aver ceduto Elmas, è pronto a sostituire il macedone con il serbo.

Considerato uno dei migliori talenti della Serie A, il calciatore ad oggi nell’Udinese non ha reso secondo le aspettative. I friulani si aspettano ancora tanto da lui ed è per questo motivo che vorrebbero tenerlo fino al termine della stagione.

Molto, però, dipenderà anche dall’eventuale offerta che arriverà per Samardzic che sta valutando insieme al suo entourage la prospettiva migliore per la sua carriera. Intanto, nel pre partita di Torino Udinese il ds Balzaretti ha fatto il punto in merito al futuro del calciatore.

Udinese: l’annuncio del ds Balzaretti su Samardzic

Ai microfoni di Dazn, il dirigente ha chiarito la situazione relativa al futuro di Samardzic.

“Non è cambiato nulla rispetto ad alcune settimane fa. La posizione del club è rimasta la stessa, vogliamo tenere Samardzic anche a gennaio. Laki resterà con noi, deve lavorare e crescere. E’ un ragazzo importante, sui cui puntiamo tanto. L’esclusione della scorsa settimana l’avrà motivato a fare di più. Lui si allena bene ed è concentrato sul presente. La squadra ha bisogno delle sue qualità”.

Calciomercato: su Samardzic Napoli e Juventus

Entrambe le società sono alla ricerca di un centrocampista dalle spiccate doti offensive. Il profilo di Samardzic è quello giusto sia per il Napoli che per la Juventus. Gli azzurri hanno a disposizione i 25 milioni ricavati dalla cessione di Elmas, il club azzurro potrebbe decidere di investirli per puntare tutto sul trequartista serbo. Discorso diverso, invece, per i bianconeri che sono ancora a lavoro per individuare il giocatore da prendere a gennaio 2024. Intanto, l’Udinese per il momento chiude le porte per la cessione di Samardzic anche se – come spesso accade in queste circostanze – le vie del mercato sono sempre infinite.