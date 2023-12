Infortunio Tomori, il Milan corre subito ai ripari: colpo dal PSG

Il Milan ieri sera a Salerno non solo ha perso due punti importantissimi in vista della corsa scudetto, dalla quale possiamo dire essere oramai una volta e per tutte uscito, ma anche Fikayo Tomori per infortunio. L’inglese non solo rappresenta essere il 21esimo giocatore della rosa rossonera ad essere andato ko in questa stagione, ma anche il 31esimo infortunio muscolare dall’inizio del campionato, numeri impietosi che sicuramente non fanno contento Gerry Cardinale, pronto però a mettere mano alla questione e correre immediatamente ai ripari.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte dell’infortunio di Fikayo Tomori, il Milan starebbe lavorando per mettere a segno un importante colpo in difesa dal PSG, salvando in parte Stefano Pioli che dovrà comunque finire questo terribile 2023 con il solo Simon Kjaer come difensore centrale di ruolo.

Calciomercato Milan: colpo in difesa dal PSG

Già da tempo si parlava di quanto il difensore centrale fosse la priorità assoluta del Milan in vista del prossimo calciomercato invernale, ma con l’infortunio di Tomori il rinforzo in questo ruolo è diventato oramai una vera e propria urgenza più che una priorità. Per questo motivo Cardinale e dirigenza starebbero cercando di accorciare i tempi affondando il colpo decisivo già nelle prossime ore sul difensore, giocatore che sarebbe stato finalmente scelto fra i tanti valutati nel corso di queste settimane.

Come detto, tanti nomi sono stati accostati al Milan per il ruolo di difensore centrale, ma alla fine il diavolo avrebbe deciso di puntare sull’esperienza e la qualità del giocatore del Paris Saint Germain, incontrato in questa stagione in Champions League.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sembrerebbe essere pronto a fare un tentativo per Nordi Mukiele nel prossimo calciomercato, ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique ed ancora “giovane” per rientrare nei parametri di quello rossonero.

Milan su Mukiele: affare possibile, ma ad una sola condizione

Per rinforzare il proprio reparto arretrato il Milan sarebbe pronto a pescare in casa Paris Saint Germain Nordi Mukiele, ma al momento sembrerebbero esserci tutti i presupposti, soprattutto economici, affinché questo affare possa non andare in porto. Nonostante l’ex Lipsia non costi neanche tanto, circa 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, il problema principale è legato allo stipendio che percepisce in quel di Parigi.

8.5 milioni di euro lordi all’anno sono tanto per un club che vede il suo top player esserne pagati almeno cinque, ed è per questo che l’affare Mukiele per il Milan potrebbe andare in porto solo qualora il PSG aprisse al prestito del giocatore, oltre che al pagamento di una parte dello stipendio.

Milan: non solo Mukiele, nome nuovo per la difesa

Nella giornata di ieri, oltre a quello di Mukiele, un altro nome nuovo è stato fatto per la difesa del Milan, ovvero quello di Thilo Kehrer del West Ham. Classe ’96, il tedesco rappresenterebbe essere per costi un’operazione sicuramente più accessibile per il diavolo, non convinto però a pieno del giocatore a causa della sua drammatica cartella clinica. Le soluzioni per rinforzare la difesa il Milan le ha trovate, ora non resta soltanto che capire su chi deciderà di puntare.