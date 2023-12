Juventus-Real, scambio clamoroso: si fa subito

Juventus e Real Madrid d’accordo, ecco lo scambio clamoroso che potrebbe convenire ad entrambe le parti: tifosi increduli.

Il calciomercato sta per ridare alle società la possibilità di rinnovare le proprie rose e, tra chi è in difficoltà e chi vorrebbe inserire solo uno o due tasselli in rosa, gli allenatori si preparano a vedere le proprie richieste concretizzarsi.

Da tempo si parla della Juventus e della possibilità che proprio la finestra invernale possa portare diversi volti nuovi alla corte di Massimiliano Allegri. I motivi per un interesse tale nei confronti della Vecchia Signora sono diversi. Innanzitutto l’esclusione dalle competizioni europee ha placato la voglia di acquisti della Juve che infatti in estate ha dato davvero poco lavoro da fare a Cristiano Giuntoli, se non per qualche operazione in uscita.

In secondo luogo adesso la Juve si ritrova a sorpresa a poter lottare per lo scudetto. Il tricolore non era l’obiettivo primario di inizio stagione ma Allegri fino ad oggi ha compiuto un gran lavoro, stravolgendo i piani. Inoltre sono arrivate poi due squalifiche pesanti come quelle di Pogba e Fagioli a cui sicuramente i bianconeri dovranno far fronte.

Juve-Real, scambio clamoroso: si fa subito

Per questo è prevedibile che i bianconeri intervengano a breve sul mercato e, si pensa, soprattutto per dare nuova vita alla metà campo. I calciatori accostati al club piemontese sono già tanti, tutti nomi di livello, alcuni di questi però un po’ difficili da concretizzare. Anche per questo è nata una possibile soluzione che include nella trattativa il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Secondo una indiscrezione lanciata da fichajes.net infatti, la Juventus avrebbe intenzione di proporre un incredibile scambio ai Blancos. Giuntoli cerca un centrocampista e Dani Ceballos sta trovando poco spazio nella capitale iberica. Quello del talento spagnolo sarebbe un profilo internazionale ottimo da inserire nella rosa di Allegri.

Per questo la Juve avrebbe pensato alla possibilità di proporre un incredibile scambio. Nella trattativa ci sarebbe l’inserimento di Moise Kean, un’alternativa importante per il Real Madrid a cui farebbe piacere avere una prima punta in inverno.

Sarebbe questa, quindi, l’ultima stimolante idea di Cristiano Giuntoli che offrirebbe un accordo vantaggioso alle Merengues che affiancherebbero subito l’unico numero 9 presente in rosa: il trentatreenne Joselu, che comunque, dopo l’esplosione di Bellingham, non è sicuramente un titolare inamovibile. Tutt’altro. Dani Ceballos per ora in stagione ha trovato il campo solo 7 volte in campionato e 3 in Champions. Questo vuol dire che ormai una cessione a gennaio potrebbe far bene sia a lui che alle casse del Madrid.