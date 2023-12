Bomba dalla Spagna, lascia la Juve e si trasferisce al Barcellona

Una notizia clamorosa arriva dalla Spagna: il Barcellona sarebbe sulle tracce di un top player della Juventus

A pochi giorni dall’apertura della finestra invernale del mercato, la Juventus è pronta ad agire per rafforzare il proprio centrocampo. Chiaro il tentativo di aggiungere qualche tassello alla squadra in corsa per il titolo di campione d’Italia.

In tal senso emergono voci di un possibile affare con il Manchester City riguardante il centrocampista inglese Kalvin Phillips. Questa mossa potrebbe portare freschezza e solidità tattica al nucleo centrale dei bianconeri, in linea con le esigenze del tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, Phillips potrebbe non essere l’unica nuova pedina in vista per la Juventus.

Recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate da ‘Sport‘, coinvolgono il club italiano in potenziali trattative con il Barcellona. La squadra catalana, alla ricerca di alternative nel suo centrocampo a causa dell’infortunio del giovane Gavi – vittima di una rottura del legamento crociato con la nazionale spagnola che lo terrà fuori per tutta la stagione e lo escluderà dall’Europeo 2024 – ha ripreso interesse per Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente in forza alla Juventus.

Addio alla Juve: lo aspetta il Barcellona

La trattativa con Rabiot si presenta complessa a causa della ferma posizione della Juventus decisa a fare muro sul giocatore nonostante il contratto in scadenza alla fine della stagione. L’interesse di Deco, il direttore sportivo del Barcellona, per Rabiot non è una novità e il nome del francese è tornato di moda per questa sessione di mercato anche grazie all’imminente scadenza del contratto.

Dall’altra parte però l’ingaggio elevato di Rabiot e la posizione ferma dei bianconeri rendono l’affare alquanto difficile. Al contrario, sembra esserci una strada più agevole per un altro obiettivo del Barcellona: Marco Verratti, calciatore che piace da sempre anche al club bianconero ma che difficilmente rivedremo mai in Italia.

Il centrocampista italiano, trasferitosi la scorsa estate all’Al-Arabi, potrebbe arrivare in catalogna con la formula di un prestito di sei mesi. La Juventus si trova così coinvolta in un intreccio di trattative e interessi, con il desiderio di rafforzare la propria squadra, mentre si avvicina il periodo di mercato invernale.

Resta da vedere quale sarà il destino di questi possibili affari e se la Vecchia Signora riuscirà ad assicurarsi uno dei desiderati rinforzi per il proprio reparto di centrocampo. Il futuro dei bianconeri nell’imminente mercato di gennaio rimane incerto, con molte variabili e ostacoli da superare, ma resta indubbio il desiderio del club di migliorarsi per competere ai massimi livelli.