Tutti pazzi di Falcone: giocherà in Champions nel 2024

C’è chi in Serie A punta su un nuovo portiere, di livello, e Wladimiro Falcone sembra averlo raggiunto.

Dopo un’esperienza vissuta da vice-Audero alla Sampdoria, quando ancora indossava i guantoni blucerchiati, si è preso il suo spazio al Lecce, dove sta brillando letteralmente, accendendo l’interesse delle big di Serie A e non solo.

Ma è in Italia appunto che c’è intenzione di affidargli i pali per le sfide d’Europa, con l’obiettivo di metterlo titolare anche nelle sfide di Champions League, dandogli occasione nel 2024 per quella che è la rivoluzione dell’organico che partirà proprio dai pali, dopo gli alti e i bassi vissuti negli ultimi anni.

Calciomercato Serie A: colpo Falcone in porta, una big pronta a prenderlo

C’è chi farà mercato nel 2024 e dovrà andare verso una vera e propria rivoluzione, partendo proprio dal colpo in porta che vede il nome di Wladimiro Falcone.

Il portiere del Lecce sta ben figurando con il team di D’Aversa e, anche ieri, ha ottenuto comunque una buona prestazione, malgrado la sconfitta con l’Inter che ha visto le reti prima di Bisseck e poi di Nicolò Barella.

Falcone è il colpo di una big d’Italia che, sperando di arrivare in Champions League nel 2024/2025, potrebbe scegliere di sostituire il proprio portiere titolare e affidare la porta proprio all’estremo difensore del Lecce. Tutti pazzi di Falcone, che è l’obiettivo numero uno per i pali della Roma.

Mercato Roma: colpo Falcone, la notizia per il futuro

La notizia sul mercato della Roma è stata riportata dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato le ultime in casa giallorossa. Doppia sponda giallorossa, perché riguarda appunto un trasferimento dal Lecce alla Roma, con protagonista Wladimiro Falcone. Con l’obiettivo di entrare nel giro della Nazionale, così come successo a Vicario che spera di poter ottenere una maglia da titolare e non solo da vice-Donnarumma nel prossimo Europeo, potrebbe finire alla Roma nella prossima stagione, per alzare l’asticella di portiere titolare in un club di Champions League, o che comunque lotta per gli importanti piazzamenti di classifica.

Ultime Roma: via Rui Patricio, Svilar a fare da vice di Falcone

Svilar non troverà un posto da titolare con l’addio di Rui Patricio, perché il posto tra i pali dell’Olimpico e a difendere la porta della Roma, sarà occupato da Wladimiro Falcone. È il primo colpo per la Roma nel 2024, in ottica futura, per quello che è il ruolo da titolare in porta con il club capitolino.