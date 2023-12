La Juve ha messo la freccia, la Roma lo sta perdendo

Nell’ottica di acquistare un difensore che possa ricoprire più ruoli in difesa, la Juve rompe gli indugi e brucia sul tempo la Roma

Sono iniziate ormai da settimane le grandi manovre dei club in vista del mercato di gennaio, una finestra temporale che negli anni ha visto accrescere sempre di più la sua importanza in termini di qualità dei colpi e di impegno economico per le casse delle società. Basti pensare agli oltre 83 milioni di euro che la Juve impegnò nel gennaio del 2022 per strappare alla Fiorentina Dusan Vlahovic, l’attaccante cercato a suo tempo da mezza Europa.



La necessità di andare a colmare delle lacune in determinati reparti e la volontà di cavalcare obiettivi stagionali prestigiosi obbligano le squadre ad intervenire sul mercato per non lasciarsi dietro dolorosi rimpianti a stagione in corso. Ecco che allora le agende dei vari Direttori sportivi pullulano di nomi utili a far fare un significativo salto di qualità alla propria rosa.

Alcuni profili sono oggettivamente poco raggiungibili a metà stagione. Soprattutto per la comprensibile riluttanza dei club proprietari del cartellino a cedere i loro pezzi pregiati prima che sia finita l’annata.

Le cronache di calciomercato avevano però raccontato della stessa ‘impossibilità’ che Commisso cedesse Vlahovic dopo soli 4 mesi di campionato, eppure la transazione andò in porto. Questo significa che a fronte di offerte economiche adeguate – come fu quella per l’attaccante serbo – tutto può succedere. Soprattutto se c’è anche la volontà del calciatore ad accettare il prestigioso trasferimento. Questo è lo scenario all’interno del quale si starebbe muovendo la Juve per bruciare sul tempo la concorrenza della Roma per una vecchia conoscenza della nostra Serie A.

Duello Juve-Roma per Theate: sorpasso bianconero

Classe 2000, una stagione da favola (il 2021/22) con la maglia del Bologna, grazie alla quale il club felsineo potè cederlo al Rennes per ben 19 milioni di euro, Arthur Theate non è mai uscito dai radar dei top club italiani. La mossa di mercato del club francese prese un po’ alla sprovvista le grandi società italiane, che avevano avviato un timido dialogo col Bologna senza però affondare il colpo. Oggi, ad un anno e mezzo di distanza dall’addio del nazionale belga alla Serie A, Juve e Roma si stanno facendo sotto.

Per la verità i primi a muoversi per il centrale belga di piede sinistro che può indifferentemente giocare anche come laterale mancino, è stata la Roma. Che però, presa da altre necessità e un po’ spaventata dall’elevata richiesta economica del club transalpino, avrebbe un po’ mollato la presa.

La Juve non si è fatta pregare, avviando – come riportato su Twitter dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur – un dialogo per portare da subito il talentuoso difensore alla Continassa. Decimo in classifica, con scarse prospettive di vertice, il prossimo avversario del Milan nel Playoff di Europa League inizia a stare un po’ stretto a Theate. Che, ironia della sorte e col senno di poi, avrebbe lottato per traguardi più prestigiosi se fosse rimasto a Bologna.

Sta di fatto che Giuntoli sta intensificando i contatti per superare la Roma nella corsa al giocatore: non è da escludere un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

