Bonucci è arrivato in città: firma sul contratto, torna in Serie A

Bonucci è tornato in Italia, la notizia di calciomercato riguarda il suo ritorno in Serie A e da titolare indiscusso di un club ai vertici.

In una rivale della Juventus e chissà come sarà accolto al suo ritorno in campo in Italia dove cercherà di riconquistarsi una maglia per la Nazionale, perché non ha praticamente mai annunciato il suo ritiro dall’Italia, con l’Europeo alle porte, a differenza di quanto fece Giorgio Chiellini dopo l’ultimo Europeo vinto.

Leonardo Bonucci torna dunque in Serie A, la firma sul contratto è ad un passo, considerando quella che è la trattativa in stato avanzato tra il club italiano e l’Union Berlino, che lascerebbe così partire il calciatore italiano dopo soli sei mesi vissuti in Bundesliga, fatti tutti di alti e bassi.

Calciomercato: Bonucci è già in città, ritorno in Italia

Dopo l’esperienza vissuta alla Juventus, intervallata dall’anno al Milan con tanto di fascia di capitano in rossonero, Leonardo Bonucci sarebbe pronto ad una nuova esperienza in Serie A, in una big del nostro calcio.

Sono diverse le società che hanno urgente bisogno di sistemare le cose in difesa e tra queste ce n’è una in Serie A, che sta facendo sul serio per riportare Bonucci in Italia, dopo la brevissima avventura all’Union Berlino, vissuta in questi sei mesi recenti in Germania.

Stasera Bonucci sarebbe in Italia, per le vacanze di Natale e secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, in queste ore sarebbe in ballo una trattativa legata appunto al suo trasferimento alla Roma, con ritorno dunque di Bonucci in Serie A.

Mercato Roma: riecco Bonucci, può firmare subito

In questo momento di permanenza in Italia, l’occasione per sistemare ciò che c’è da risolvere sulla trattativa che riporta Leonardo Bonucci in Italia, ma questa volta in Capitale, alla Roma. Erano diverse le opzioni che riguardavano l’ex storico capitano bianconero alla Juventus, ma l’avventura in Italia questa volta sarebbe con una maglia diversa sia da quella delle milanesi – con l’Inter ha vissuto un’esperienza alle giovanili -, che della Juventus. Questa volta si avvicina alla sua Viterbo, perché Bonucci diventerebbe un nuovo calciatore della Roma, chiudendo la carriera in giallorosso.

Ultime su Bonucci: c’è anche una rivale, è un’occasione di mercato

In questo momento, la voglia di tornare in Italia da parte di Leonardo Bonucci e con l’intenzione di finire tra i convocati di Luciano Spalletti, potrebbe contare molto sulla destinazione che vedrà protagonista l’ex capitano bianconero. Perché, oltre alla Roma, la situazione legata a Bonucci potrebbe far gola anche al Napoli, club che ha urgente bisogno di sistemare qualcosa in difesa, dopo una prima parte di campionato disastrosa.