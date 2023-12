Milan, è fatta: firma a gennaio

Arrivano ottime notizie per il Milan: uno degli obiettivi dei rossoneri vuole firmare a gennaio. Tifosi in festa!

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più, e il Milan inizia a definire le prime trattative importanti. La squadra di Pioli è rimasta dietro rispetto alle prime due, e la delusione in Champions ha reso i dubbi di questa prima metà di stagione ancora più forti.

L’impressione è che a gennaio possano arrivare due colpi, di cui uno sembra già definito, per migliorare la situazione. Da qualche mese, infatti, si è parlato molto di un terzino molto vicino ai rossoneri, e la svolta definitiva sembra essere già arrivata. Ecco cosa sta succedendo in casa Milan e le date ufficiali del prossimo colpo.

La posizione di Pioli all’interno della società rossonera è stata minacciata diverse volte nell’ultimo mese, ma il tecnico rossonero ha ancora la chance di stupire i tifosi nella seconda metà di stagione, dopo aver promosso l’acquisto di un nuovo difensore. Si tratta di Juan Miranda, terzino sinistro da tempo cercato dai rossoneri per migliorare la retroguardia. Ora è tutto deciso, e il club potrà goderselo già da gennaio.

Milan, è fatta per Juan Miranda: ecco la data definitiva e le cifre dell’affare

È da mesi che il nome di Juan Miranda viene accostato al Milan, e il fatidico momento sta per arrivare. Da tempo Pioli cerca un vice Theo Hernandez degno di poter indossare la divisa rossonera, e dopo la partenza di Ballo-Tourè il campione francese non ha mai avuto un sostituto naturale, rispecchiando quello che per diverse partite è stato il punto debole della squadra: la difesa.

Theo è stato utilizzato anche come difensore centrale, ma senza grandi risultati. Il francese ha bisogno di rimanere nel suo ruolo, spingendo di più in fase offensiva e riposando nelle partite meno importanti. L’arrivo di Miranda può essere un vero toccasana. Il terzino spagnolo ha legato gran parte della sua carriera al Barcellona, dov’è cresciuto nella Cantera, ma dopo i prestiti a Schalke 04 e Betis, Miranda ha deciso di rimanere biancoverde.

Tra le fila del Betis ha accumulato 94 presenze, aggiungendo anche 7 gol e 11 assist. Ora ha 23 anni, ed è pronto per un ruolo importante in Italia. Dal 1 gennaio giocherà con mister Pioli, per una cifra intorno ai 4 milioni, prezzo stracciato per un nome nel giro della nazionale spagnola.

Il desiderio di Miranda di andare via dal Betis è stato il movente principale del trasferimento, con il Milan che si è presentato da subito come opzione vantaggiosa per uno dei migliori talenti in quel ruolo nella Liga spagnola. Il Betis, nonostante le parole contrastanti della società, ha deciso di venderlo per non perderlo a titolo gratuito il 30 giugno (giorno della scadenza del contratto).

Ora che il primo colpo in difesa è stato definito, ci sono altri due obiettivi che stuzzicano la società. Il primo è Guirassy, centravanti esploso con lo Stoccarda con ben 19 gol in 16 presenze (potrebbe alternarsi alla perfezione con un Giroud ormai stanco), mentre il secondo è Clement Lenglet, difensore centrale d’esperienza che potrebbe aiutare la causa rossonera e migliorare il dato dei gol subiti.