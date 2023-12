Addio Pioli, il Milan ha deciso: c’è l’affondo

Stefano Pioli sembra destinato ad abbandonare la panchina del Milan al termine della stagione in corso: il club ha già scelto il sostituto

Un’altra volta il Milan si è salvato in extremis. Luka Jovic ha permesso alla squadra rossonera di evitare di una figuraccia che avrebbe generato parecchio rumore a poche ore da Natale. Ad ogni modo, la situazione è inaccettabile. Andando avanti di questo passo la truppa meneghina rischierebbe seriamente di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Il futuro di Stefano Pioli, inevitabilmente, appare in bilico. Numerosi esperti e non sono convinti che sia finito ormai il ciclo del tecnico emiliano e la stessa proprietà americana si è convinta a mettere in atto riflessioni profonde sulla panchina. L’ex allenatore della Lazio ha smarrito il controllo dei suoi calciatori, che non seguono più le sue direttive con entusiasmo.

E anche dal punto di vista comunicato Pioli ha lasciato alquanto a desiderare negli ultimi mesi. Perciò non è affatto da escludere che le strade si dividano da giugno in poi, anzi. Non è un caso che la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani si stia guardando attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo.

Se fosse il popolo milanista a decidere, probabilmente Antonio Conte tornerebbe immediatamente in quel di San Siro per guidare Rafael Leao e compagni. Chiaramente un profilo del genere stuzzica eccome la fantasia del ‘Diavolo’, ma ai piani alti del club di Via Aldo Rossi in realtà preferirebbero puntare su un allenatore giovane e meno costoso.

Entrando più nello specifico, a Gerry Cardinale e Furlani piace parecchio un tecnico che milita in Ligue 1. Stiamo parlando di Francesco Farioli, piacevole sorpresa del massimo campionato francese. Nonostante abbia soltanto 34 anni, Farioli dà l’impressione di essere un veterano a bordocampo.

Milan, destino segnato per Pioli: tentazione Farioli per Cardinale e Furlani

Il suo Nizza sta tenendo testa al Paris Saint Germain di Kylian Mbappe e alla fine potrebbe anche rendersi protagonista in positiva di un’impresa memorabile. Il gruppo francese gira alla grande e Farioli è uno degli artefici di questo piccolo capolavoro.

Il trainer toscano ha attirato l’attenzione del Milan, il quale è a caccia di una guida capace di valorizzare i talenti che non presentano un vasto bagaglio d’esperienza. Ecco che Farioli potrebbe rivelarsi un acquisto più che azzeccato, ma ovviamente avrà eventualmente bisogno di un aiuto concreto proveniente dal fronte calciomercato.

Già a gennaio la rosa lombarda potrebbe subire delle modifiche importanti, a cominciare dalla spinosa questione centravanti. Farioli può essere l’uomo giusto per rivitalizzare il clan rossonero e conquistare di nuovo lo Scudetto senza troppi sforzi economici. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.