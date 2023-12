Clamoroso: il super bomber vola in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita continua a rappresentare la scelta di molti giocatori, la cui carriera economicamente può subire una svolta altrove impossibile. Anche il bomber è pronto ad accettare la proposta.

È difficile rinunciare alle inarrivabili cifre che l’Arabia Saudita può stanziare per retribuire annualmente i giocatori. Si toccano vette d’ingaggio che in altri campionati non è possibile negoziare, perciò per tanti calciatori sia all’apice che verso il tramonto della carriera diviene una scelta di vita.

La novità sarebbe decidere di interrompere l’avventura in Europa a metà della stagione per trasferirsi lì, eppure potrebbe farlo perfino Robert Lewandowski. Secondo le indiscrezioni di ‘todofichajes.com’, l’attaccante polacco potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio e traslocare in Arabia Saudita. Una scelta che accadrebbe soprattutto a causa degli episodi che si sono verificati con il tecnico Xavi Hernandez, col quale ritrovare il feeling sembra del tutto impossibile.

In generale il periodo che vivono i blaugrana, dopo la vittoria nella passata stagione, non è facile. Manca continuità e la vetta si allontana di settimana in settimana. Si sarebbe arrivati a grosse discussioni fra l’allenatore e parte dello spogliatoio, con Lewandowski al centro delle accuse più pesanti da parte di mister Xavi. A quanto pare, nel corso di una delle ultime partite lo spagnolo avrebbe gridato al bomber di “iniziare a correre, per una volta”.

Barcellona, il bomber in Arabia Saudita già a gennaio: lo scenario inaspettato

Insomma, dopo una carriera indimenticabile Robert Lewandowski è finito sotto accusa perché non si starebbe più impegnando abbastanza per fare il suo lavoro. Ciò potrebbe rappresentare l’inizio della parte discendente della sua parabola.

L’agente del calciatore, Pini Zahavi, si sarebbe incontrato con alcuni rappresentanti sia di squadre dell’Arabia Saudita sia della MLS per comprendere effettivamente la possibilità e la convenienza di cambiare aria durante la sessione invernale di trasferimenti.

In pubblico l’entourage di Lewandowski ha dichiarato che resterà in Liga, ma sotto traccia pare lavorare in un’altra direzione. Lasciare adesso il Barcellona potrebbe essere la miglior opzione, però per andare in MLS andrebbe attesa l’estate. Negli Stati Uniti il polacco piace a Chicago Fire, LAFC, LA Galaxy e Inter Miami, mentre per ora dall’Arabia Saudita sarebbero giunte offerte interessanti ma poco allettanti a livello sportivo.

Fra l’altro molti colleghi avrebbero consigliato al polacco di trasferirsi in MLS per il livello di vita che potrebbe avere e per l’atmosfera che si vive durante le partite. Gli scenari sono multipli e pare che il Barcellona non insisterà oltremodo per convincere Lewandowski a restare.