Lo storico tecnico con enorme esperienza in panchina è la scelta in corso che arriva dopo l’esonero annunciato.

Era a caccia di una nuova esperienza il tecnico che in Serie A ha vissuto un’esperienza importante con due delle squadre tra le più blasonate in Italia, ormai diversi anni fa.

È la scelta fatta da parte del club che, a stagione in corso ha scelto di procedere verso una soluzione diversa sulla guida tecnica che riguarda la stessa squadra che si è trovata con non poche difficoltà nell’arco di questo campionato. E si ripartirà con la soluzione che riguarda l’ex Milan e Fiorentina.

Esonero e scelta in panchina: è fatta, ecco quando arriva

Lo storico ex allenatore di Milan e Fiorentina ripartirà da un club storico d’Europa, che punterà tutto sull’allenatore che ha vissuto per lunghi anni un’esperienza anche da Commissario Tecnico di una delle principali Nazionali che parteciperà anche al prossimo Europeo di calcio.

La scelta in panchina porta infatti all’ex tecnico rossonero che, in Serie A, si è seduto sulla panchina della Fiorentina e del club rossonero, totalizzando 29 presenze sulle panchine nel campionato italiano, divise appunto tra Fiorentina e Milan.

E adesso ripartirà dal club che storicamente ha avuto piazzamenti tra Champions ed Europa League: il Panathinaikos ha scelto Fatih Terim dopo l’esonero dell’ormai ex allenatore Jovanovic.

Fatih Terim in panchina: scelta fatta del Panathinaikos, l’annuncio

Come riferito dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Fatih Terim ripartirà dal Panathinaikos. Per la prima volta allenerà in Grecia, dopo un passato vissuto principalmente tra la Turchia come Commissario Tecnico della Federazione e al Galatasaray, nel principale club di Istanbul.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, ci sarà un contratto valido fino al 2025 con la società greca che, nella Super League si trova alle spalle del Paok, attualmente al secondo posto.

Ultime su Terim: la classifica con il Panathinaikos e l’obiettivo sul titolo

Può arrivare subito per cercare di piazzare nell’immediato quello che è l’obiettivo del titolo in campionato che porterebbe così il Panathinaikos a vincere il suo ventunesimo campionato della Super League greca. Fatih Terim aveva altre scelte possibili, anche da Commissario Tecnico, ma non alla Turchia dove c’è attualmente Vincenzo Montella che occupa il posto. Ma la sua ultima esperienza in panchina prima del ritiro, considerato l’età avanzata del tecnico classe ’53, potrebbe essere da settantenne alla società greca.