Calciomercato: torna Ever Banega, affare in chiusura per gennaio

Ultime di calciomercato: colpo per la big, arriva Ever Banega. Il centrocampista è pronto a tornare e a chiudere la sua esperienza in Arabi Saudita.

Il calciomercato, ufficialmente, ancora deve iniziare ma le società sono a lavoro in vista di gennaio 2024. Ennesimo colpo di scena riguardo Ever Banega che ha deciso di tornare nel suo vecchio club. Ecco le ultimissime in merito al futuro del centrocampista argentino.

Nuova squadra per Ever Banega. Il centrocampista, attualmente in Arabia Saudita tra le fila dell’Al Shabab, è pronto a vivere una nuova avventura. A distanza di anni è pronto a tornare per dire la sua nello storico club.

Calciomercato: sta tornando Ever Banega

A 35 anni, Banega ha ancora le qualità per fare la differenza in un campionato come quello argentino. Dopo tre anni può già concludersi l’avventura in Arabia Saudita per il centrocampista che è pronto a tornare nel suo paese.

Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il calciatore ha deciso di prendersi il giusto tempo a disposizione prima di fare una scelta sul suo futuro. Secondo le ultime notizie di mercato, Banega è pronto a tornare al Boca Juniors per chiudere la carriera in Argentina.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia il giocatore ha già raggiunto un accordo con la dirigenza del Boca Juniors. Gli argentini sono pronti a realizzare il sogno di Banega che vuole tornare nel club in cui ha mosso i primi passi da calciatore.

Calciomercato: Banega al Boca Juniors, le ultime

Toccherà alla squadra araba decidere riguardo il futuro di Ever Banega che ha manifestato la volontà di tornare in Argentina e vestire, nuovamente, la maglia del Boca Juniors. Cresciuto tra le fila del club di Buenos Aires, il centrocampista dopo tre anni è pronto a chiudere la sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al Shabab con il quale ha disputato 78 presenze e 20 gol.