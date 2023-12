Calciomercato: Osimhen già via, prezzo stabilito

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di Victor Osimhen che è pronto ad una nuova avventura in vista del prossimo anno.

Perché l’attaccante nigeriano del Napoli ha in queste ultime ore firmato un contratto importante da un punto di vista economico con la società e per questo motivo potrebbe ora approdare in un top club. Infatti, ci sono delle possibilità concrete che arrivi l’offerta giusta che possa portare via il giocatore dalla piazza azzurra.

Dopo la vittoria dello scudetto e i numerosi premi individuali vinti visti i tanti gol segnati nella passata stagione, sono aumentati in maniera importante gli interessi dei grandi club nei confronti dell’attaccante del Napoli che è stato in scadenza di contratto fino al 2025 fino a queste ultime ore. Ora però ha trovato l’accordo per un nuovo contratto e per questo motivo ci sono degli sviluppi importanti per quello che può accadere.

Calciomercato Napoli: Osimhen via in estate, il prezzo

Si è parlato tanto da mesi del nuovo contratto di Osimhen che alla fine è riuscito a firmare un nuovo contratto con il Napoli. Il giocatore nigeriano ha intenzione di provare a chiudere ora un nuovo contratto che può seriamente portarlo a giocare per una grande squadra in vista dei prossimi anni. Il calciatore ha ora firmato il rinnovo col Napoli prolungando fino al 2026 il suo contratto e portando lo stipendio fino a circa 10 milioni di euro come un vero top player.

In questo nuovo contratto però si è arrivati a trovare anche l’intesa giusta per un contratto con clausola rescissoria con Osimhen pronto ad andar via per andare a giocare in una grande squadra e il suo sogno resta sempre la Premier League. Intanto, per lasciare la città azzurra bisognerà portare a De Laurentiis un’offerta veramente alta perché il prezzo fissato è di circa 130 milioni di euro.

Ci sono delle novità importanti ora che riguardano il prezzo di Osimhen che per lasciare Napoli sarà di 130 milioni e il club ora aspetta l’offerta giusta che arriverà sicuramente in estate. Per questo tutti sono convinti che si concluderà già il suo addio nel giro delle prossime sessioni di merato.