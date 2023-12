Calciomercato: l’Arabia Saudita lo tenta, lo vuole già a gennaio

Il calciomercato di gennaio sarà decisivo per alcune società che possono cambiare anche tanto. Perché il mercato invernale che è in arrivo è particolare per le tante operazioni che ci saranno.

Sono tanti i movimenti che riguardano le squadre italiane che possono pensare da un momento all’altro di cambiare già in questa sessione di gennaio. Perché c’è chi pensa di voler investire in nuovi giocatori e chi ha più l’esigenza di vendere. Una situazione particolare questa soprattutto per alcune società che non vivono un buon momento e nel cambiamento sperano di avere un po’ più di fortuna.

Ci sono aggiornamenti che riguardano soprattutto il futuro di un giocatore in particolare che in Italia sta facendo una buona stagione. L’attaccante ha attirato l’interesse di diversi club in questi anni e ora in Arabia Saudita sembrano intenzionati a puntare forte su di lui. Da capire che tipo di offerta economica arriverà sia per il club italiano che lo dovrà vendere che per lo stesso giocatore.

Calciomercato Napoli: Politano verso l’Arabia Saudita

Da Campioni d’Italia in carica il Napoli sta vivendo una stagione veramente da dimenticare, con la zona Europa anche a rischio in vista della prossima stagione. Infatti, c’è il serio rischio che arrivino offerte ora che la società può accettare per quei giocatori che non si sentono più al centro del progetto, perché è pronta una vera e propria rivoluzione nel Napoli con il club che vuole cercare di vendere tutti quelli che non si sentono più coinvolti. Una mossa che servirà a fare cassa e riprendere l’attenzione mentale con nuovi arrivi motivati rispetto altri che vogliono andar via.

Il club azzurro ha già le idee chiare sui chi sarà messo alla porta, mentre altri sono pronti a restare. Ci sono diverse situazioni contrattuali anche spinose che non permettono di andare avanti nel miglior modo possibile. Nessuno si aspettava questa situazione e alla fine è arrivata. Ora diversi giocatori anche importanti pensano all’addio a stagione in corso. Qualcosa si è rotto ed è evidente. Per questo motivo ora anche in Arabia Saudita pensano ai talenti del Napoli e c’è l’Al Shabab interessata a Politano.

Nelle prossime settimane si arriverà a una svolta per quello che può essere l’addio di Politano che può lasciare Napoli e firmare in Arabia Saudita. Ci sono anche altri giocatori che rischiano di cambiare il loro futuro e le prossime settimane saranno decisive.