Milan e Juve, affare da 50 milioni di euro: i dettagli

Testa a testa tra Milan e Juventus per il top player: affare da 50 milioni, può arrivare già nei prossimi mesi

Tra campionato e mercato, si accende la sfida tra Milan e Juventus. Al di là della distanza che attualmente divide le due squadre in classifica, con i rossoneri più vicini al quinto posto che non al secondo, gli obiettivi tra i due club continuano a essere gli stessi, almeno sul mercato.

Sia Giuntoli che la dirigenza milanista sono infatti al lavoro per trovare un rinforzo importante in attacco, e il nome giusto potrebbe essere quello di un top player da 50 milioni.

Se non a gennaio, almeno a giugno entrambe le squadre proveranno a dare un nuovo volto al proprio reparto offensivo. Il Milan è pronto a salutare Giroud, la Juventus potrebbe perdere Vlahovic, e in questo momento in pole per sostituirli sembrerebbe esserci lo stesso grande obiettivo di mercato.

Non tanto quel Jonathan David a lungo accarezzato dai sogni dei tifosi bianconeri e rossoneri, né Victor Boniface, che pure sta lasciando a bocca aperta l’Europa intera a suon di gol con la maglia del Bayer Leverkusen. Il vero grande pallino delle due dirigenze sembrerebbe un altro, un futuro top player che a suon di gol e grandi giocate sta già illuminando il campionato italiano.

Zirkzee nel mirino di Juventus e Milan: affare da 50 milioni

Joshua Zirkzee è definitivamente esploso in questi mesi. Dopo aver vissuto un anno di apprendistato a Bologna all’ombra di Arnautovic, il centravanti olandese quest’anno è stato promosso a titolare fisso dalla squadra felsinea guidata da Thiago Motta. E mai scelta si rivelò più azzeccata.

L’attaccante scuola Bayern ha infatti ripagato la fiducia non tanto a suon di gol, quanto garantendo una qualità straordinaria nelle giocate offensive, qualità in grado di far salire di livello e di rendimento tutti i suoi compagni di squadra, anche quelli all’apparenza meno competitivi.

Ed è proprio questo rendimento ad averlo portato nel mirino sia della Juventus che del Milan, pronte ad approfittare di una situazione contrattuale piuttosto intricata: una clausola da soli 40 milioni di euro per il Bayern Monaco, la squadra da cui proviene Zirkzee, che potrebbe salire fino a circa 50 milioni se il club bavarese non volesse approfittare dell’occasione e lasciare il calciatore a una diretta concorrente.

In questo momento il club felsineo non valuta il proprio centravanti meno di 50 milioni di euro, visto e considerato, tra l’altro, che il Bayern si è assicurato una percentuale vicina al 40% sulla futura rivendita, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport. Insomma, più passano i giorni, più il prezzo dell’olandese sembrerebbe destinato a salire.

Milan e Juventus sono avvisate: il duello di mercato potrebbe risultare molto più conveniente nella prossima sessione invernale che non in estate, quando il cartellino potrebbe addirittura essere arrivato, dovesse Zirkzee continuare così, ben oltre i 60-70 milioni di euro. Rinnovi e clausole permettendo.