Supermarket Bologna: il Milan ne prende tre

Il Milan ha bisogno come il pane di nuovi innesti e probabilmente di ripartire da zero, cambiando in toto il progetto. Le sciagure di quest’anno, in campo e fuori, fanno pensare che il club rossonero sia ormai giunto a fine ciclo.

Il futuro di Stefano Pioli è da considerarsi quantomeno in bilico con l’incubo esonero che non è stato ancora scacciato del tutto. Probabilmente è riuscito a mantenere la panchina per ora ma sarà giudicato a breve dopo le prossime partite, imperativo vincere contro il Sassuolo.

Non solo Pioli sul banco degli imputati ma anche lo staff sanitario, dopo i trenta infortuni da inizio stagione che hanno a più riprese falcidiato la rosa e alcuni giocatori che sembrano la copia di sé stessi. Si va verso una maxi rivoluzione a fine stagione che potrebbe riguardare ogni sfera del club meneghino: dalla società alla squadra. Di sicuro qualcosa andrà fatto già a gennaio perché la situazione infortuni è grave e urgono rinforzi in ogni zona del campo a partire dalla difesa. La vera rivoluzione però sarà a giugno e il Milan guarda con attenzione in casa del Bologna.

Supermercato Bologna, il Milan ne prende tre

L’attuale squadra rivelazione del campionato sta mettendo in mostra una fucina di talenti. I rossoblù hanno perso solo due partite in tutta la stagione di cui una sola in casa proprio contro il Milan, nella prima gara stagionale. Ci sono ben tre tesserati bolognesi che sono finiti nel mirino del club per la prossima annata.

Il primo è Thiago Motta, allenatore che sta dimostrando di meritare quanto prima l’approdo in una big. Il Milan lo punta per il prossimo campionato e con lui potrebbero arrivare anche due giocatori importantissimi nello scacchiere felsineo. Parliamo di Zirkzee e Ferguson, con Thiago i tre pezzi da novanta di questo Bologna che rischia di trasformarsi in un supermercato per il Milan. Siamo sicuri che i tifosi rossoblù stanno già facendo gli scongiuri.

Privarsi in un solo colpo di questi tre talenti sarebbe un duro colpo da digerire per l’intera città. Sicuramente continuando su questi standard diventa difficile vedere tutti ancora al “Dall’Ara” nella prossima stagione. Il Milan studia la miglior offerta da presentare per non dover sborsare troppo per il trio, ma non è scontato che ci riesca.

