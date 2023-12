Botto di fine anno: Milan, arriva subito dall’Atalanta

Botti di fine anno in serie A in ottica calciomercato. Il calciatore che il Milan tanto desiderava arriva subito dall’Atalanta a gennaio

Chi avrà più necessità delle altre di intervenire quanto prima nell’imminente apertura della campagna di rafforzamento invernale è sicuramente il Milan. Il club rossonero, infatti, è alle prese con una vera e propria ecatombe che coinvolge soprattutto la difesa, ma anche gli altri reparti non scherzano.

Una situazione complicata, quella in casa milanista, frutto anche dei 30 infortuni subiti da inizio anno. Nel pacchetto arretrato l’unico sano nell’ultimo mese che aveva mandato avanti la baracca era Tomori, ora anche lui è finito ai box e ne avrà per oltre un mese. Per fortuna di Pioli qualcun altro ha recuperato (vedi Kjaer) ma la sensazione è che almeno per il Sassuolo bisognerà affidarsi al giovane Simic o di nuovo a qualche giocatore adattato.

Anche a centrocampo c’è qualche valutazione da fare contando il grave infortunio di Pobega e la situazione di Krunic, destinato a lasciare Milanello a gennaio. Da qui il lampo di genio venuto nelle menti dei dirigenti rossoneri: perché non prendere allora un solo giocatore che interpreta bene entrambi i ruoli?

Arriva subito dall’Atalanta, il Milan fa il botto di fine anno

Per questo motivo il Milan avrebbe messo nel proprio mirino probabilmente il miglior giocatore presente attualmente in serie A abile a giocare sia in difesa che a centrocampo senza troppi problemi. Ci riferiamo a Marten de Roon, giocatore olandese dell’Atalanta, regista di ruolo ma abile all’occorrenza anche a fare il centrale di difesa.

Il giocatore è in scadenza il prossimo giugno e dunque può arrivare subito per un piccolo conguaglio. Obiettivamente nessuno si immagina di vederlo lontano da Bergamo, seppur vada verso lo svincolo a fine campionato. Troppo importante nell’economia del gioco di Gasperini che ne fa un titolare inamovibile della sua Dea grazie anche alla sua duttilità.

Viene difficile pensare che al tecnico orobico stia bene lasciarlo andare ma in questo caso sarebbe decisivo il parere della società. Quest’ultima, considerando che può incassare una piccola cifra, in confronto allo zero che prenderà tra pochi mesi potrebbe decidere di accettare l’offerta meneghina per il primo botto di Capodanno in serie A.

Resta comunque da mettere giù il grosso dell’affare, al momento è poco più di un’idea balenata nella mente dei dirigenti rossoneri. Presto però potrebbe trasformarsi in realtà, regalando a Pioli un rinforzo utile a risolvere tanti problemi.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI