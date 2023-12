Inter: beffa per Zielinski, tentativo in extremis

Svolta importantissima per il futuro di Piotr Zielinski pronto ad una nuova avventura dopo il Napoli. Perché nel 2024 firmerà e lo farà gratis con una big del calcio italiano.

Possibile beffa per l’Inter che sta seguendo da tempo il calciatore con gli uomini mercati capitanati da Marotta che ha voglia di andare a piazzare colpi importanti con questa strategia che sta aiutando la società nerazzurra a rientrare nei conti in vista dei prossimi anni, viste le gravi perdite economiche che si sono generate sotto la gestione Zhang.

Adesso ci sono delle novità di calciomercato che riguardano proprio la scelta che farà Zielinski che lascerà il Napoli in scadenza di contratto e andrà a firmare con una nuova squadra. Ci sono aggiornamenti che riguardano proprio il futuro del centrocampista polacco che è arrivato ormai alla fine della sua avventura con il club azzurro. Dopo aver vinto il titolo di Campioni d’Italia andrà a giocare con una nuova società.

Calciomercato: Zielinski lascia il Napoli, sfida Inter Juventus

E’ proprio il Derby d’Italia che sta infiammando il mercato di gennaio oltre che al campionato italiano che è giocato punto a punto proprio dalle due società storiche che sono distanziati da 4 punti in questo momento in classifica con i nerazzurri favoriti. Ma Inter e Juventus sono pronti a sfidarsi anche per Zielinski sul mercato per ottenere al sua firma per i prossimi anni. Dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli il giocatore è ora pronto ad una nuova avventura. Infatti, ci sono degli aggiornamenti con altre notizie sul suo conto.

Zielinski lascerà il Napoli perché non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo a ribasso che voleva fargli firmare De Laurentiis e per questo motivo che ora sceglierà una nuova società, anche stesso in Italia. Sono tante le squadre che in questi anni hanno messo gli occhi sul giocatore, ma in queste ultime settimane si è parlato di un accordo fatto con l’Inter.

Adesso però l’accordo tra Inter e Zielinski potrebbe saltare per colpa della Juventus se i bianconeri dovessero fare un rilancio. Piace tanto anche a Giuntoli che sta riflettendo. Ma senza una super offerta allora manterrà la parola già presa con i nerazzurri. Decisivo il lavoro fatto sotto traccia da Marotta in queste ultime settimane per chiudere un pre contratto.