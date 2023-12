Juventus: accordo con Leao Mckennie, decisivo Kean

Arrivano belle notizie per i tifosi di Juventus e Milan. Perché inizia ad arrivare la conferma ufficiale dell’accordo raggiunto dopo i primi indizi che erano venuti fuori.

Un accordo importante tra le parti che può portare ad una svolta per quanto riguarda la carriera dei tre calciatori che nel loro tempo libero amano anche divertirsi in altro modo. Adesso arriva una notizia molto importante che conferma il progetto che è stato lanciato e mandato avanti, che potrebbe quindi cambiare anche la loro carriera in un altro senso.

In campo rivali, ma fuori amici e ora anche colleghi. Perché viene annunciato il rapporto di collaborazione che avranno quindi i calciatori in vista dei prossimi anni, perché alcuni di loro riescono a divertirsi anche in altri modi, dando sfogo alle loro passioni. Ora viene annunciato come Kean, Leao e McKennie avranno un progetto di una canzone in comune.

Canzone Kean con Leao e McKennie

E’ lo stesso Moise Kean a svelare quello che è il suo mondo della musica e che presto comprenderà una canzone con Leao e McKennie. Il calciatore della Juventus è stato intervistato nel format DAZN Heroes e ha parlato della sua passione per la musica. In questo racconto è venuta fuori anche una rivelazione che riguarda la decisione di voler andare a scrivere e cantare una canzone con gli amici Weston McKennie e Rafa Leao che Kean presto lancerà. Loro sono spesso a casa dell’attaccante della Juve come ha rivelato e ora stanno lavorando insieme per fare uscire un nuovo singolo.

Presto si potrà passare a quella che sarà la canzone lanciata da Kean con Leao e Mckennie, adesso sia tifosi della Juventus che del Milan non vedono l’ora di ascoltare quello che i calciatori sono capace di fare anche fuori dal campo in quello che è un loro progetto.