Dall’arresto cardiaco a… Haaland: LeBron James ha ritrovato il sorriso

Basket, dopo l’arresto cardiaco che aveva lasciato tutti col fiato sospeso tutta la famiglia, LeBron si rasserena: i dettagli

Aveva fatto preoccupare tutti svenendo durante un allenamento. Tuttavia, ormai è acqua passata, e torna il sereno in casa James: ora sta bene e da un po’ è tornato a rendere felice a fare ciò che sa fare meglio. Per la gioia di King James, che al suo ritorno non era riuscito a contenere l’emozione.

Dicembre segna la fine di un anno e soprattutto di un incubo. Già, perché per Bronny James, figlio del grandissimo LeBron, qualche mese fa il mondo si è fermato per qualche interminabile momento.

Lo scorso luglio Bronny si è sentito male nel corso dell’allenamento ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un arresto cardiaco. Tuttavia, il peggio è ormai superato: il giovane James è tornato in campo qualche settimana fa, lasciando intendere a tutti che il peggio sembra finalmente essere alle spalle.

Nel dettaglio, il 10 dicembre il giocatore di basket figlio d’arte ha disputato la sua prima partita ufficiale dopo cinque mesi contro il Long Beach. Un ritorno sul campo da gioco da sogno per il figlio di LeBron che ha contribuito alla vittoria sui rivali, incantando tutti con una stoppata che ha fatto il giro del web.

Torna in campo dopo 5 mesi e va a segno: LeBron si commuove

Considerato uno dei migliori prospetti delle scuole superiori americane, Bronny James ha dato prova di essere un profilo interessante, con qualità che sembra richiamare quella paterna. A tal proposito, LeBron, che aveva già anticipato il rientro del figlio qualche settimana fa, ha osservato la gara da bordo campo, esultando, tifando e riprendendo ogni momento, insieme a suo figlio Bryce e a sua figlia Zhuri.

Bronny ha giocato solamente per 16 minuti ma ha entusiasmato tutti con 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. In particolare, il pubblico è stato estasiato quando il giocatore ha bloccato l’offensiva dei rivali con una straordinaria stoppata, che ha fatto esplodere il palazzetto e che ha fatto velocemente il giro del web.

Nonostante la buona gara, Bronny non ha risposto alle domande dei giornalisti ma ha ringraziato il personale medico che si è occupato di lui quando era in ospedale, la sua famiglia e i suoi allenatori per il sostegno datogli durante “questo momento difficile della sua vita”.

A luglio i medici avevano riscontrato una malformazione congenita cardiaca nel ragazzo, che aveva rischiato di dover dire addio al mondo dello sport. Tuttavia, con la gara contro il Long Beach ha dimostrato di avere un futuro interessante nel basket. E non è l’unica attività nella quale Bronny eccelle, a quanto pare. Nonostante la giovane età il ragazzo ha già ispirato una propria linea di abbigliamento grazie alla collaborazione con PSD, marchio creato da Curt e Ryan Flaitz, che hanno creato una pagina dove si può acquistare vestiario ispirato allo stile del giovane James.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bronny

Il figlio maggiore di LeBron ha collaborato, insieme alla sua famiglia, anche con un altro brand prestigioso, ossia Beats. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram è possibile ammirare anche una star del calcio europeo come Erling Haaland. Un futuro sfavillante sembra attendere Bronny: la famiglia di LeBron James può, dunque, lasciarsi alle spalle la tristezza dei mesi scorsi.