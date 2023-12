Napoli: critiche contro il giocatore, la sua reazione

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di un giocatore del Napoli che si è infortunato dopo un primo periodo di critiche che però non l’hanno colpito emotivamente.

Ora arrivano delle nuove notizie in merito a quello che può essere il rientro in campo dello stesso giocatore. Perché ci sono degli aggiornamenti e delle novità in base a quello che ha anche detto il suo allenatore.

Momento decisivo per il futuro del club e del proprio calciatore che ora ha voglia di provare ad uscire da questo momento più forte di prima, mettendosi alle spalle questa prima breve parentesi negativa.

Napoli: Natan risponde sui social

Doveva essere un anno fantastico per Natan che ha firmato in estate col Napoli e ha avuto l’occasione di lanciarsi in Serie A con la squadra Campione d’Italia. Adesso arriva la reazione del giocatore sui social che ha risposto alle critiche che ha ricevuto in questi giorni, dove per molti tifosi non è ritenuto all’altezza ed è considerato un acquisto sbagliato visto che ora si è anche fatto male e dovrà stare fermo per circa 2 mesi:

“Caduta dopo caduta, sfida dopo sfida, divento più forte e più resistente”.