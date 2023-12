Serie A, il club aderisce alla Super Lega: sarà escluso dal campionato 2024/2025

Il club che aderirà alla Super Lega sarà automaticamente escluso dal campionato 2024/2025 di Serie A, decisione presa dalla Lega Calcio.

In Italia è questo quanto emerge sulla decisione che riguarda un club in particolare che, per voce ufficiale del suo presidente, ha già fatto sapere della possibilità di partecipare alla Super Lega.

Una partecipazione, nella nuova competizione internazionale, che potrebbe costare cara al club stesso che, nonostante il blasone e l’importanza che ha nel calcio italiano, potrebbe automaticamente essere escluso e “cacciato” dal campionato di Serie A 2024/2025.

Super Lega, il club di Serie A verrebbe escluso dal campionato: la decisione

La decisione, come riportato da Calcio E Finanza, riguarderebbe uno dei principali club di Serie A, in caso di approdo alla Super Lega.

C’è un limite che è fissato per il prossimo 4 giorni, in merito alla domanda di ammissione per il prossimo campionato di Serie A, dove c’è appunto un cavillo che riguarda la mancata partecipazione a competizioni che non riguardano le direttive della FIGC.

Qualora il Napoli dovesse decidere di partecipare alla Super Lega, allora la Serie A potrà escludere gli azzurri dal prossimo campionato di Serie A. Lo dice il regolamento del campionato stesso, come ribadito fortemente nell’ultimo Consiglio Federale.

Serie A, la Lega può avvalersi della domanda di ammissione: niente Super Lega per il Napoli

Niente Super Lega per il Napoli, altrimenti toccherà pagarne le conseguenze, con la mancata ammissione al campionato 2024/2025 di Serie A. Gli attuali campioni d’Italia rischierebbero l’esclusione dopo le parole di De Laurentiis, favorevole al progetto Super Lega. Secondo le regole della Lega Calcio, entro il 4 giugno 2024, i club partecipanti alla Serie A dovranno ribadire il proprio impegno alla non partecipazione nelle competizioni diverse da quelle che organizzano la Fifa, la Uefa e la FIGC.

Ultime sul Napoli: può finire in Tribunale la vicenda Super Lega-Serie A

Può finire in ogni caso in Tribunale, la vicenda che riguarda la Super Lega, in attrito con la Serie A. Così come successo per la Uefa e per la Fifa, che si sono dovute arrendere di fronte alla giustizia sportiva, De Laurentiis potrebbe darsi battaglia con la Lega Calcio, per far valere le proprie ragioni di voler competere nella Super Lega, competizione che potrebbe nascere da qui ai prossimi anni, anche con effetto immediato.