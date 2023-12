Milan beffato, sfuma l’affare: stanno prendendo l’attaccante

Da oramai settimane si parla di quanto il Milan abbia intenzione e l’obbligo di fare un attaccante nel prossimo calciomercato, così da mettere a disposizione di Stefano Pioli un’alternativa all’altezza di Olivieri Giroud, visto che Luka Jovic alla fine non ha mai realmente convinto. Per questo motivo tantissimi profili sarebbero stati monitorati e valutati dal duo Furlani-Moncada nel corso di questi mesi, che però a furia di prendere tempo rischiano seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi dichiarati del Milan sarebbe ad un passo dal firmare con un’altra squadra, che a differenza del diavolo sarebbe immediatamente passato al sodo raggiungendo l’accordo col giocatore, che ora starebbe spingendo per trasferirsi.

Calciomercato, beffa Milan: stanno prendendo l’attaccante

Le strategie di mercato del Milan potrebbero subire qualche variazione rispetto all’inizio, visto che uno degli obiettivi del diavolo starebbe per sfumare. Furlani e Moncada nel corso di questa prima parte di stagione hanno in più occasioni osservato l’attaccante in questione da vicino, ritenendolo essere anche l’ideale per gli schemi di Stefano Pioli, ma qualcosa parrebbe aver bloccato la dirigenza rossonera dal compiere l’affondo decisivo, che ora si trova in una situazione tutt’altro che semplice.

Ad oggi, come anticipato, il Milan rischia di rimanere infatti con un pungo di mosche in mano, visto che l’attaccante sarebbe finito nel mirino di un’altra grande società Europa, pronta e decisa ad anticipare la concorrenza del diavolo sul giocatore, che a quanto pare avrebbe anche già aperto a questo trasferimento.

Stando dunque a quanto ripotato da footmercato.net, rischia definitivamente di sfumare la pista Arnaut Danjuma per il Milan, visto che l’attaccante olandese potrebbe essere il colpo in attacco del Lione nel prossimo calciomercato.

Il Lione vuole Danjuma: il Milan si defila

L’interesse del Lione per Danjuma fa sì che il Milan si defili una volta e per tutte nella corsa all’attaccante del Villarreal, ora in prestito all’Everton. Già in estate il diavolo fece un tentativo per l’olandese, e considerata la necessità di investire in avanti ci sarebbe potuto essere stato un ritorno di fiamma anche a gennaio, ma le priorità dei rossoneri al momento sono altre.

Fallita miseramente la sua terza avventura in Premier League, in ottica anche EURO2024 Dajuma ha intenzione rilanciarsi in una piazza che creda in lui, e considerato il momento Lione potrebbe essere l’ideale, visto che l’olandese potrebbe diventare un vero e proprio eroe per l’OL se riuscisse a contribuire alla salvezza del club.

Milan: il preferito rimane sempre Guirassy

Danjuma o non Danjuma, il preferito per l’attacco del Milan resta sempre e comunque Serhou Guirassy, che ha oramai definitivamente superato nelle gerarchie Jonathan David. Con l’addio al decreto crescita l’operazione che porterebbe il guineano in rossonero si è notevolmente complicata, ma Furlani e Moncada faranno di tutto pur di raggiungere il loro obiettivo, qualsiasi siano le difficoltà.