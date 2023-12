Frosinone: Di Francesco contro i calciatori

Lazio Frosinone termina 3-1 e la squadra di Di Francesco continua a non ottenere punti in trasferta con la squadra che non gira come capita, invece, in campionato.

Frosinone: Di Francesco si sfoga

Eusebio Di Francesco commenta a fine partita di Lazio Frosinone quanto accaduto con la Lazio:

“Dopo l’1-1 ci siamo un po’ persi regalando il secondo gol che ha portato la partita dove volevano loro. Abbiamo peccato di gioventù e mi girano le scatole perché facciamo sempre 70′ concedendo nel resto della gara tutto quello che non avevamo concesso prima”.