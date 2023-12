L’ex Milan torna in panchina: scelto lui dopo l’esonero

Un grande ritorno in panchina: dopo l’esonero hanno scelto un ex del Milan che è già pronto ad iniziare la sua nuova avventura

Ci sono allenatori che non tramontano mai, neanche quando sembrano aver ormai imboccato la parabola discendente della loro carriera. Uno di questi è un tecnico che al Milan in tanti ricorderanno, anche se ci è passato nell’ormai lontanissimo 2001. Ben 22 anni fa.

L’Imperatore è tornato. Fatih Terim è di nuovo su una panchina: dopo quasi 2 anni di inattività il tecnico turco ritorna alla guida di una squadra. A 70 anni suonati (è nato il 4 settembre del 1953) Terim non ha alcuna voglia di andare in pensione e così, dopo la fine della sua avventura, nel gennaio del 2022, sulla panchina del Galatasaray – si rimette in gioco.

D’altra parte, l’allenatore più vincente del calcio turco con 17 trofei conquistati alla guida dei giallorossi di Istanbul – tra cui otto campionati nazionali, tre Coppe nazionali, quattro Supercoppe nazionali e soprattutto la storica Coppa UEFA nella stagione 1999-2000 – non poteva stare a lungo disoccupato.

E, infatti, dopo l’esonero è stato scelto proprio l’ex tecnico, tra le altre, di Milan e Fiorentina (tra il 2000 e il 2001) per rilanciare un blasonato club che sta attraversando un momento difficile.

Terim è il nuovo allenatore del Panathinaikos

Prima di quelli della Notte di San Silvestro arriva il botto del calciomercato. L’ex Commissario tecnico della Turchia, che ha guidato alla fase finale di tre campionati europei (1996, 2008 e 2016) arrivando in semifinale nel 2008, è il nuovo allenatore del Panathinaikos che insieme a cugini dell’Olympiakos Pireo egemonizza il calcio greco.

I ‘verdi’ di Atene vantano anche una finale di Coppa dei Campioni, nella stagione 1970-71, con in panchina Ferenc Puskas, tra i più grandi della storia del calcio, persa contro l’Ajax di Michels e Crujiff, alla prima delle tre ‘Coppe dalle grandi orecchie’ consecutive.

Il club ateniese, che attualmente occupa la seconda piazza nel campionato greco, alle spalle del Paok Salonicco, ha deciso di puntare, dopo l’esonero di Ivan Jovanovic che ha pagato anche l’ultimo posto nel girone di Europa League, sul 70enne turco che, quindi, riparte dalla Grecia dopo oltre 20 anni spesi tra le panchine della Nazionale turca e del Galatasaray.

Quella del club greco è appena la terza panchina di un club non turco, con l’ultima esperienza all’estero che è datata 2001: come detto, dopo l’avventura sulla panchina della Fiorentina, Fatih Terim ha guidato il Milan per pochi mesi essendo stato esonerato a novembre dopo alcuni risultati tutt’altro che esaltanti.

Non ha lasciato, dunque, una traccia indelebile nel calcio italiano, semmai nella televisione del Bel Paese: memorabile la sua imitazione da parte di Maurizio Crozza nel programma cult ‘Mai dire gol’ con la quale il comico genovese omaggiava la sua capacità da vero ‘Imperatore’ di tenere testa all’allora Presidente e patron del Milan, Silvio Berlusconi, che, come era suo costume, pretendeva di mettere becco nelle sue decisioni tattiche.